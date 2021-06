„Od tragedii do cudu” - briefing prasowy i spotkanie z dziećmi Data publikacji 23.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wielkimi krokami zbliża się już ten upragniony dzień. Początek wakacji, bo o nim mowa, nastąpi już w najbliższy piątek. Policjanci śląskiej drogówki przygotowali materiał filmowy ku przestrodze. Spot pod nazwą „Od tragedii do cudu” uświadamia, że niebezpieczeństwa w ruchu drogowym nie można przewidzieć. Nikt nie jest pod specjalną ochroną, a zachowania innych użytkowników dróg stanowią dla nas niewiadomą. Często tragiczną w skutkach. Cuda zdarzają się niezwykle rzadko. Pamiętajmy o tym także w wakacje 2021.

W czasie ubiegłorocznych wakacji doszło do mrożącego krew w żyłach zdarzenia. Przed przejściem dla pieszych, na odpowiedni moment na pokonanie jezdni czekała mam z trojgiem małych dzieci. Jedno z dzieci siedziało w wózku, pozostałe maluchy grzecznie oczekiwały przy mamie. W końcu przed przejściem zatrzymał się samochód. Pewnie dlatego, że kierująca nim inna mama z tyłu wiozła własną pociechę. Zwyczajnie, po ludzku, zachowała się ze zrozumieniem. Gdy idąca piszo kobieta, weszła na przejście, pojawił się przeraźliwy pisk opon hamującego pojazdu. To był kolejny kierowca, który za późno zauważył, co się dzieje przed nim. Następnie po pisku nastąpił huk. Nadjeżdżający kierujący nie opanował swojego samochodu i uderzył w stojące już przed przejściem auto. To, z kolei, siłą odrzutu potrąciło przechodzące po pasach dzieci. To wprost niewiarygodne, że wszyscy przeżyli tak niebezpieczne zdarzenie. Poszkodowanych zostało 4 dzieci oraz kierująca, która ustąpiła pieszym pierwszeństwa. Na szczęście nikomu nie stało się nic poważnego. Cud? Tak. Racjonalnie nie można tego wytłumaczyć. Obydwie mamy zgodziły się wystąpić przed kamerą i opowiedzieć o tym, co przeżywały w tamtej chwili. Dziękujemy im za to, bo ładunek emocjonalny związany z tym zdarzeniem, który towarzyszy im do dziś, jest ogromny.



Zbliżające się wakacje powinny przypominać nam o tym, że bardzo wiele zależy od nas, ale równocześnie są rzeczy, na które wpływu nie mamy. Sami musimy zachować czujność, a wobec pozostałych uczestników ruchu drogowego należy stosować zasadę ograniczonego zaufania.



Ubiegłoroczne wakacje to nie tylko cuda. Grubo powyżej 9300 zdarzeń, ponad 500 wypadków, w których 42 osoby zostały zabite, a 644 ranne to rzeczywistość. 71 ofiar wypadków to dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 roku życia. Każdego dnia na śląskich drogach poszkodowany był tak młody człowiek. Okres kanikuły to czas laby, ale nie czas na odpoczynek od troski o naszych milusińskich!