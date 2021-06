Podziękowania dla kołobrzeskiego dzielnicowego za okazaną pomoc ciężarnej cudzoziemce Data publikacji 24.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Takimi cechami wykazał się sierż. szt. Krzysztof Ruciński z kołobrzeskiej komendy. Na ręce komendanta wpłynęły listy z podziękowaniami za pomoc ciężarnej kobiecie w trudnej sytuacji.

Dzielnicowy powinien posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów, wzbudzać zaufanie i być otwartym na drugiego człowieka. Jego praca nie należy do najłatwiejszych. Mieszkańcy zwracają się do tego funkcjonariusza z przeróżnymi sprawami. Dla każdego proszącego o pomoc jego problem, mały czy duży, jest najważniejszy, dlatego dzielnicowi podchodzą do każdej sprawy z dużym zaangażowaniem.

Tak było i tym razem, kiedy sierż. szt. Krzysztof Ruciński zapoznał się z sytuacją cudzoziemki, która musiała bez środków do życia opuścić miejsce zamieszkania. Kobieta była w ciąży i potrzebowała natychmiastowej pomocy. Funkcjonariusz podjął współpracę z Domem Samotnej Matki „Dar życia” w Koszalinie i polecił im potrzebującą. Policjant z zaangażowaniem udzielał wsparcia, ale też monitorował czy wszystkie formalności zostały spełnione, a sytuacja ciężarnej kobiety w końcu się polepszy.

Po zakończeniu całej procedury na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kołobrzegu wpłynęły listy z podziękowaniami od potrzebującej kobiety i kierownik Domu Samotnej Matki „Dar Życia” za fachową pomoc i wsparcie jakiego udzielił dzielnicowy.

Sierż. szt. Krzysztof Ruciński od 8 lat służy w Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu, a dzielnicowym jest od 4 lat i cieszy się bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców podlegającego mu rejonu.

(KWP w Szczecinie / mw)