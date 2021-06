Był poszukiwany i w obawie przed zatrzymaniem podróżował na tylnym siedzeniu Data publikacji 24.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Parczewscy kryminalni w drodze na służbę zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. 39-latek ukrywał się przed funkcjonariuszami, bo miał do odsiadki prawie dwa lata więzienia za popełnione wcześniej przestępstwo. Zadecydowała w tym wypadku spostrzegawczość policjantów, którzy wypatrzyli go na tylnym siedzeniu sportowego audi.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 22.06.2021 r., na trasie Lubartów - Niemce. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego parczewskiej komendy w drodze do pracy wypatrzyli poszukiwanego. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że policjanci zauważyli go podróżującego na tylnym fotelu pojazdu w momencie wymijania aut.

Funkcjonariusze zawrócili swój pojazd i pojechali za poszukiwanym, który podróżował w sportowym audi. W międzyczasie poinformowali dyżurnego komisariatu w Niemcach aby ten wystawił patrol, który udzieli wsparcia przy zatrzymaniu mężczyzny.

Pojazd został zatrzymany w Niemcach, a poszukiwany trafił do policyjnego aresztu. Najbliższe miesiące spędzi teraz za kratkami. 39-latek był poszukiwany przez Policję, gdyż miał na koncie kradzież z włamaniem.

(KWP w Lublinie / mw)