Konferencja prasowa „Bezpieczne wakacje". Lubuska Policja gotowa do działań Data publikacji 24.06.2021 Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wraz z komendantami podległych służb oraz Kuratorem Oświaty zorganizował konferencję prasową o bezpieczeństwie podczas rozpoczynających się wakacji. Lubuską Policję reprezentował inspektor Jarosław Pasterski, który poinformował o pełnej gotowości lubuskich stróżów prawa do działań zapewniających bezpieczeństwo w każdym obszarze policyjnej aktywności.

To za chwilę stanie się faktem. W szkołach zabrzmi ostatni dzwonek. Całe rodziny ruszą na upragnione jak nigdy- po pandemii konronawirusa- wakacje. To czas odpoczynku, relaksu, radowania się z każdego letniego dnia. Pokus w takim czasie pojawia się bez liku. Wraz z nimi mogą jednak pojawiać się także zagrożenia, z którymi trzeba będzie sobie poradzić. W tym z pewnością pomogą lubuscy policjanci, którzy działania profilaktyczne zaczęli na długo przed 25 czerwca. Nie przeszkodziła w tym nawet pandemia koronawirusa, podczas której policyjni profilaktycy przeprowadzali pogadanki z uczniami w trybie on-line. To wszystko z pewnością zaprocentuje. Ta wiedza, porady, znajomość procedur i zasad bezpieczeństwa zawsze są pomocne. Ale mimo tego mundurowi z wielu policyjnych komórek będą do dyspozycji wszystkich wypoczywających. To policjanci ruchu drogowego, prewencji, policyjni profilaktycy, dzielnicowi, policjanci zajmujący się problematyką nieletnich, policyjni wodniacy to tylko niektórzy funkcjonariusze, którzy już rozpoczęli wzmożone działania. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa. Chcemy, aby każdy 1 września zameldował się w szkole bez burzliwych przejść i niepokojących sytuacji. Dlatego w ramach realizowanych programów „Bezpieczne wakacje” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, funkcjonariusze będą kontrolować obozowiska i kolonie, sprawdzając czy organizator dopełnił wszelkich formalności, żeby zapewnić uczestnikom bezpieczny wypoczynek. obserwując zachowanie osób korzystających ze sprzętów wodnych, odpoczywających na plażach, a także osób przebywających w wodzie. Przypominamy, że woda to żywioł, do którego należy podchodzić z rozwagą. Większość utonięć czy też innych tragedii związanych z nieodpowiednim zachowaniem nad wodą, jest rezultatem lekkomyślności zarówno kąpiących się jak i ich opiekunów dlatego przypominajmy:

- do kąpieli wybierz tylko miejsca strzeżone;

- będąc na kąpielisku, słuchaj poleceń wydawanych przez ratownika;

- jeśli wybrałeś się na wodę z dziećmi, zadbaj o ich bezpieczeństwo i nie pozostawiaj bez opieki;

- nie wchodź do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności. Schłodź stopniowo swój organizm, nie zapominając o okolicach serca, karku oraz twarzy;

- nie próbuj przepływać jeziora czy wypływać na otwarty akwen bez asekuracji;

- nie skacz do wody w miejscach nieznanych, niesprawdzonych - takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem kręgosłupa a nawet śmiercią ;

- podczas wodnych zabaw nie spychaj innych osób z pomostu czy materaca ;

- przy użytkowaniu sprzętu wodnego ( kajak, rower wodny, skuter itp. ) koniecznie zaopatrz się w kapok;

- nigdy nie wchodź do wody bezpośrednio po jedzeniu, ani też z pustym żołądkiem;

- nigdy nie łącz wypoczynku nad wodą z alkoholem;

- zwróć uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu, może okazać się, że ktoś będzie potrzebował pomocy. Zanim przystąpisz do działania, weź pod uwagę swoje umiejętności pływackie i siły. Jeśli wiesz, że nie jesteś w stanie pomóc, poproś o pomoc;

- w sytuacji, gdy przystępujesz do udzielania pomocy poszkodowanemu, pamiętaj o zachowaniu spokoju, zapewnieniu sobie bezpieczeństwa oraz sprawdzeniu czy osoba nas słyszy i oddycha. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo rozpocznij resuscytację krążeniowo – oddechową oraz wezwij pomoc.

O bezpieczeństwie nie możemy zapomnieć również na drodze. Tam najczęściej możemy spotkać policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego, którzy podczas licznych kontroli eliminują z dróg nieodpowiedzialnych kierowców. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego w zakresie ograniczeń prędkości, stanu trzeźwości kierujących, stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, prawidłowości wykonywania manewrów oraz stanu technicznego pojazdów. W tym wakacyjnym okresie apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę, cierpliwość i zdjęcie nogi z gazu. Przypominamy, że za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym traci się prawo jazdy. Ponadto ważne jest, żeby nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu, a przed planowaną podróżą zadbać o wypoczynek. Warto pamiętać, że w każdej komendzie Policji można szybko i anonimowo sprawdzić swój stan trzeźwości. To zajmie tylko chwilę, a może uratować komuś życie. Zawsze stosuj zasadę - nigdy nie jeżdżę po alkoholu.

Ale dziś młodzi i ich rodzice nie mogą również zapominać o współczesnych zagrożeniach jaki niesie ze sobą świat cybernetyczny. Sieć internetowa to wspaniałe narzędzie ale tylko wykorzystywane odpowiedzialnie. Pamiętajmy, że po drugiej stronie monitora nie zawsze znajdują się osoby, które mają dobre i słuszne intencje. Uważajcie na siebie! Lubuscy policjanci pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa. Odpoczywajcie!

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim