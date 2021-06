Nie daj oszukać się sprzedając przez Internet - film edukacyjny

Gdy wygoda prowadzonych operacji i komfort obsługi sprzyja szybkim decyzjom konsumenckim, możemy łatwo stracić czujność. W efekcie z roku na rok rośnie liczba osób poszkodowanych podczas internetowych transakcji kupna/sprzedaży. Tylko w pierwszym kwartale 2021 roku to ponad 80% wszystkich zgłoszonych oszustw, dlatego policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przygotowali spot edukacyjny, którego kanwą są autentyczne historie oszukanych osób. Zobaczcie, jakie metody stosują przestępcy oraz co zrobić, by się przed nimi ustrzec.