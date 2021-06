Jechała do porodu, zepsuł się jej samochód. Pomogli policjanci Data publikacji 24.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W policyjnej służbie zdarzają się takie chwile, gdy sprawna pomoc mundurowych w wyścigu z czasem, jest na wagę życia. Wczoraj mundurowi z przemyskiej jednostki przetransportowali do szpitala rodzącą kobietę. Dzięki szybkiej pomocy funkcjonariuszy przyszła mama w odpowiednim czasie dotarła do placówki zdrowia i wszystko skończyło się szczęśliwie.

Wczoraj, 23.06.2021 r., po 23:00 mundurowi z wydziału ruchu drogowego sierż. Kamil Benedykt i st. post. Monika Mościszko patrolowali przemyski odcinek drogi krajowej nr 77. W pewnym momencie na Al. Wolności zauważyli osobowego volkswagena, który miał włączone światła awaryjne. Policjanci podjechali by sprawdzić co się stało i czy kierowca nie potrzebuje pomocy. Okazało się, że w pojeździe znajdowała się rodząca 39-letnia mieszkanka Przemyśla. Kobieta próbowała dotrzeć do szpitala, gdyż akcja porodowa się już rozpoczęła, jednak w niedalekiej odległości od placówki zdrowia, jej samochód się zepsuł.

Stróże prawa w celu zapewnienia sprawnego i przede wszystkim bezpiecznego przejazdu rodzącej, przewieźli kobietę do szpitala, gdzie w samą porę otrzymała pomoc lekarską.

Policjanci gratulują rodzicom synka, a maluszkowi życzą dużo zdrowia.

(KWP w Rzeszowie / mw)