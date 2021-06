Znów będą wakacje Data publikacji 24.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozpoczynają się kolejne wakacje choć już w poluzowaniu wielu obostrzeń to jednak nadal w stanie pandemii koronawirusa. W całej letniej beztrosce nie zapominajmy o tym. Należy pamiętać o unikaniu tłumów i zachowaniu dystansu społecznego. Zawsze warto mieć przy sobie maseczki i rękawiczki. Dla rodziców wakacje to czas odpoczynku ale na pewno nie od odpowiedzialności!

Wakacje, dla dzieci i młodzieży to okres wolny od nauki szkolnej, dla rodzin okres urlopów i wyjazdów na wypoczynek. Dla policjantów to czas wzmożonych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa m.in. na drogach i nad wodą.

24 czerwca 2021 roku na terenie przystani jachtowej nad Zbiornikiem Jeziorsko zorganizowano brifing prasowy z udziałem Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosława Rybki oraz Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, podczas którego przypominaliśmy wszystkie zasady pozwalające spędzić ten szczególny czas bezpiecznie. Przedstawiono także plany działań różnych służb, inspekcji i straży współpracujących pod egidą Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

W wakacje 2020 na terenie województwa łódzkiego doszło do 539 wypadków drogowych, to o 165 mniej niż w wakacje 2019. Zginęło wówczas ( 26.06 – 31.08. 2020) 39 osób a ranne zostały 634 osoby. Policjanci wyeliminowali z ruchu 1206 nietrzeźwych kierujących.

Policjanci ruchu drogowego zwłaszcza w ten letni czas dbają o bezpieczeństwo na drogach, kontrolując prędkość, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci, bagażu i stan trzeźwości kierujących. Reagują na przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym, zwracają szczególną uwagę na osoby stwarzające swoją jazdą zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, a w szczególności dzieci i młodzieży, podejmują szereg inicjatyw, których celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Jedną z nich jest przygotowanie wykazu miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.

Podczas kontroli sprawdzany jest przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

Adresy miejsc kontroli autobusów w poszczególnych KWP znajdziecie Państwo na stronie www.policja.pl

Rusza Policyjna Mapa Wypadków Drogowych ze Skutkiem Śmiertelnym - Wakacje 2021

Mapa Wypadków Drogowych publikowana w wakacje 2019 i 2020 roku spotkała się z pozytywnym odbiorem społecznym. Dlatego też zdecydowano się na jej kontynuację w roku bieżącym. Każdego dnia, przez okres wakacji, prezentowana będzie mapa z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z ostatniej doby oraz od początku wakacji. Bieżąca aktualizacja, w tym wizualizacja danych, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonienie do refleksji użytkowników dróg oraz zachęcenie mediów do dyskusji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Należy mieć na uwadze, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, w tym nadmierna prędkość, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze. Mapa Wypadków Drogowych ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2021 będzie codziennie wyświetlana, przez okres wakacji, na ekranach firmy Screen Network, znajdujących się na terenie kraju, w oparciu o aktualne dane przekazywane bezpośrednio z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Poniżej zwracamy uwagę na proste, lecz niezwykle ważne zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sprawdź przed wyjazdem stan techniczny pojazdu, w tym zwłaszcza ogumienie, oświetlenie, poziom płynów eksploatacyjnych

Respektuj przepisy ruchu drogowego, w szczególności w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości, korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach

Dostosuj prędkość do warunków atmosferycznych, drogowych, swoich umiejętności

Zawsze zwalniaj przed przejściami dla pieszych, przystankami komunikacji publicznej oraz przed skrzyżowaniami

Nie wyprzedzaj, ani nie omijaj pojazdów w rejonie przejść dla pieszych, przystanków oraz na samych przejściach

Sygnalizuj swoje manewry na drodze z takim wyprzedzeniem i w taki sposób, by były widoczne dla innych uczestników ruchu

Ogranicz do minimum rozmowy telefoniczne, a w razie konieczności korzystaj z zestawu głośnomówiącego. Rozmowa telefoniczna nawet przez urządzenia dozwolone dekoncentruje kierującego pojazdem

Obowiązkowo rób przerwy w trakcie wielogodzinnych podróży

W wakacje 2020 roku na terenie woj. łódzkiego utonęło 9 osób, w wakacje 2019 roku 5. Niestety ostatnie przed wakacyjne dni nie napawają optymizmem.

Pamiętajmy, że bezpieczna kąpiel zależy w głównej mierze od nas samych!

Policyjni wodniacy dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Kontrolują rejon akwenów oraz przyległego terenu, zwracają szczególną uwagę na dzikie kąpieliska. Wielokrotnie w przeszłości ratowali ludzkie życie i udzielali pomocy osobom, które przeceniły swoje możliwości w pływaniu.

Policja wodna na terenie woj. łódzkiego pełni służbę nad Zbiornikiem Jeziorsko i Zalewem Sulejowskim.

Nad wodą liczy się wzmożona uwaga, ostrożność i przezorność wypoczywających oraz przebywających nad nią osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Przecenianie własnych możliwości podczas kąpieli i brak należytej opieki nad dziećmi mogą być tragiczne w skutkach. Słaba wyobraźnia i brawura są w stanie doprowadzić do tragedii całych rodzin.

Najczęstszymi przyczynami utonięć są:

Brak umiejętności pływania; Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich;

Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji;

Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie; Pływanie w miejscach zabronionych; Skoki "na główkę" do wody w nieznanym miejscu.

Zasady bezpiecznej kąpieli!

1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam gdzie jest ratownik wodny. Bardzo lekkomyślne jest pływanie w miejscach gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Na kąpieliskach strzeżonych znajdziemy również dwa rodzaje flag: białą i czerwoną. Jeśli jest wywieszona biała flaga, wówczas kąpiel jest dozwolona. Flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli w danym miejscu. Nie wolno też pływać na odcinkach szlaków żeglugowych oraz w pobliżu urządzeń i budowli wodnych.

2. Zapoznaj się i zawsze przestrzegaj regulamin kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.

3. Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni.

4. Nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz gdy wieje porywisty wiatr.

5. Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję, głowę, aby uniknąć wstrząsu termicznego.

6. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych.

7. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki "na główkę".

8. Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy.

9. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło.

10. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu. Nie wolno również łączyć alkoholu z uprawianiem sportów wodnych.

11. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom właściwe służby oraz inne osoby.

12. Nie przystępuj do pływania na czczo - wzmożona przemiana materii osłabia Twój organizm.

13. Nie pływaj również bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

14. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń asekurowany przez łódź.

15. Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie.

16. Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy coś zjeść. Dzieci powinny zjeść obowiązkowo lekki posiłek.

17. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

18. Należy szybko wyjść z wody, gdy odczuwasz zmęczenie lub doznałeś skurczu mięśni.

Przypominamy, że cały czas trwa Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” ! W ramach tych działań ogłaszany jest konkurs plastyczno-filmowy pn. " Artystyczny przeWODNIK", promujący bezpieczne przebywanie nad wodą oraz zdrowy tryb życia. Partnerem projektu jest Fundacja PZU.

Jeszcze przed wakacjami przeprowadziliśmy z najmłodszymi wiele spotkań ucząc bezpiecznych zachowań w domu, na podwórku, nad wodą czy w górach. Wyczulaliśmy na kontakt z obcymi czy chociażby ze zwierzętami.

Aby być mądrym przed szkodą, przed wyjazdem , pomyślmy o właściwym zabezpieczeniu naszego mieszkania lub domu. Sprawdźmy, czy wszystkie drzwi i okna zostały zamknięte, ponieważ najczęściej w ten sposób złodzieje dostają się do naszych domów. Warto poprosić sąsiada, sąsiadkę, aby od czasu do czasu zwrócili uwagę na nasze mieszkanie oraz byli czujni, gdyby działo się coś niepokojącego.

Policjanci prewencji i służby kryminalnej zwracają uwagę na pozostawiony przez wypoczywających dobytek i zapewniają bezpieczeństwo w miejscach relaksu na łonie natury.

Życzymy bezpiecznych wakacji !

Polecamy także :

https://lodzka.policja.gov.pl/el2/profilaktyka/38844,JAK-UNIKNAC-ZAGINIECIA-DZIECKA.html

https://lodzka.policja.gov.pl/el2/profilaktyka/3903,Bezpieczne-wyjazdy.html

https://lodzka.policja.gov.pl/el2/profilaktyka/3904,Bezpieczne-mieszkanie.html