policjanci uratowali ranne pisklę

Zakładając policyjny mundur nigdy nie wiadomo, jakie interwencje przyniesie dzień. Funkcjonariusze ruszając w patrol są gotowi nieść pomoc każdemu. Na policyjne wsparcie mogą liczyć nie tylko mieszkańcy, ale każda żywa istota. Tak było i tym razem, gdy uratowali ranne pisklę gołębia. "Wspaniała postawa, wspaniałych ludzi, za którą dziękujemy z całego serca {tu serduszko}" - napisał inspektor na stronie OTOZ Animals.

W środę (23.06.2021r.) policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców Braniewa. Około godz. 15:30 funkcjonariusze dostrzegli leżące na ruchliwej jezdni pisklę gołębia. Ranny, wycieńczony ptak nie miał sił podnieść się z drogi, z pomocą ruszyli więc policjanci. Funkcjonariusze zaopiekowali się gołębiem. O dalszą opiekę nad pisklakiem poprosili braniewskiego inspektora ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals. Teraz nad powrotem do zdrowia młodego ptaka czuwają specjaliści. "Pewne jest, że na pewno nie przeżyłby, gdyby nie pomoc braniewskich policjantów. To oni znaleźli go i zawieźli do lecznicy weterynaryjnej (..). Wspaniała postawa, wspaniałych ludzi, za którą dziękujemy z całego serca {tu serduszko}" - napisał inspektor na stronie OTOZ Animals.

Foto - OTOZ Animals Inspektorat w Braniewie

