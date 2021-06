Dzielnicowi zdążyli z pomocą w ostatniej chwili Data publikacji 24.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na szczęście dla 85-latka moment, gdy zasłabł zauważyli przejeżdżający ulicą dzielnicowi z Komisariatu Policji Toruń Podgórz. Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą. Ratownicy medyczni, którzy przyjechali na miejsce, ocenili, że mundurowi zdążyli dosłownie w ostatniej chwili.

Wczoraj (23.06.21), około 9:00 dwóch dzielnicowych z Komisariatu Policji Toruń Podgórz, asp. Łukasz Orkiszewski i sierż. szt. Karol Machajewski wracało ul. Szkolną w Cierpicach z interwencji. W pewnym momencie zauważli, że siedzący na jednej z ławek starszy pan nagle osunął się i upadł na ziemię. Policjanci natychmiast zatrzymali radiowóz i podbiegli do niego. Od razu zauważyli, że powodem upadku nie była ewentualna nietrzeźwość, a problemy zdrowotne. Stróże prawa zawiadomili o sytuacji dyżurnego jednostki, który wezwał pogotowie.

Funkcjonariusze zaczęli cucić starszego pana, sprawdzali jego funkcje życiowe, cały czas do niego mówili i opatrywali otarcia, których doznał podczas upadku. Zanim przyjechała karetka, mężczyzna lekko oprzytomniał i próbował coś mówić, jednak jego słowa cały czas były niezrozumiałe. Medycy, którzy przyjechali na miejsce i zajęli się, jak się okazało 85-letnim mieszkańcem Cierpic, powiedzieli policjantom, że ci zdążyli w ostatniej chwili i uratowali Seniorowi życie. W konsekwencji wyszło na jaw, że starszy pan był mocno odwodniony co wywołało u niego poważne problemy krążeniowe. Natychmiast został przez medyków zabrany do jednego z toruńskich szpitali.

Jak ustalili policjanci mężczyzna jest osobą samotną i tego dnia na szczęście dla siebie wyszedł z domu, żeby zrobić zakupy i załatwić sprawy urzędowe. Dzielnicowi o całej sytuacji zawiadomili już instytucje pomocowe. Policjanci apelują do wszystkich osób, aby pamiętać o uzupełnianiu płynów nie tylko w upalne dni, a osoby, które mają w swoim sąsiedztwie seniorów, aby zwracały baczną uwagę czy nie potrzeba im pomocy. Bądźmy wrażliwi na to co dzieje się "za ścianą" i reagujmy. Wystarczy telefon do dzielnicowego, który przyjdzie z pomocą w rozwiązaniu problemów. W celu ustalenia numeru do dzielnicowego pomocna może być aplikacja Moja Komenda. Numery do dzielnicowego można również znaleźć na stronach internetowych konkretnych komend lub dzwoniąc na numer dyżurnego jednostki, na terenie której Państwo mieszkacie. Numery do dyżurnych są również dostępne na stronach internetowych.