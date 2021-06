Nowodworscy policjanci pomogli młodemu łosiowi Data publikacji 24.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do groźnej sytuacji doszło wczoraj na drodze S-7, gdzie pod rozpędzoną ciężarówkę wbiegła samica łosia wraz ze swoim młodym. Na skutek zdarzenia samica zginęła, a przerażone młode zwierzę biegając, wzdłuż drogi stwarzało ogromne niebezpieczeństwo dla kierowców.

Wczoraj, 23.06.br., w godzinach porannych dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie o potrąceniu samicy łosia na trasie S-7 w miejscowości Nowy Dwór Gdański. Jak się okazało, samica łosia wbiegła wraz ze swoim młodym prosto pod nadjeżdżającą ciężarówkę. Na skutek zdarzenia samica zginęła, a przerażony młody łoś biegał po trasie S-7, powodując przy tym ogromne zagrożenie dla siebie oraz kierujących. Na miejsce natychmiast zostały skierowane patrole policji, straży pożarnej, służby drogowej, pracownik leśnictwa oraz lekarz weterynarii. Sytuacja była bardzo dynamiczna, zwierzę biegało nieświadome, że może zaraz dojść do kolejnej tragedii. Przestraszony młody łoś miał już około jednego roku, dlatego był już dużym zwierzęciem, ważącym prawie 150 kg! Istniało bardzo duże ryzyko zderzenie ze zwierzęciem, które mogło być tragiczne w skutkach. Policjanci zabezpieczali trasę S-7. W pewnym momencie zwierzę z impetem wbiegło na płot, uszkadzając go i przedostając się w pobliże stacji benzynowej. Zwierzę biegało bez opamiętania, przez blisko trzy godziny najczęściej wracając do płotu przy trasie S-7. Próby chwilowego uśpienia go przez weterynarza nie przyniosły skutku, w związku z tym policjanci, mając pod kontrolą zwierzę, kierunkowali je tak, aby wybiegło z okolicy drogi ekspresowej, co skutecznie i bezpiecznie udało się przeprowadzić.

Zwierzę przeskoczyło barierki oraz płot, kierunkując się polami w bezpieczne dla siebie i innych miejsce. Około roczny łoś jest już gotowy, aby przeżyć bez matki, są również z reguły samotnikami, dlatego szybko odnajdzie się samotnie w swoim środowisku.

(KWP w Gdańsku / mw)