Policjanci omówili działania w ramach akcji „Bezpieczne wakacje” Data publikacji 24.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaczynają się wakacje. Pomimo tego, że w Polsce i poza granicami naszego kraju panuje teraz szczególny czas, część z nas wyjedzie na upragniony wypoczynek. Wzorem lat ubiegłych dolnośląscy policjanci będą więc prowadzili działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w trakcie wypoczynku, jak i na trasach przemieszczania się podczas wakacyjnych wojaży. Już dziś, w przeddzień kończącego się roku szkolnego, odbył się briefing prasowy poświęcony bezpieczeństwu zarówno na drogach, jak i w miejscu letniego wypoczynku.

Okres wakacyjny już za kilkanaście godzin rozpocznie się na dobre. W tym, jak i w poprzednim roku letni odpoczynek przypada na szczególne okoliczności, związane z wciąż istniejącym zagrożeniem epidemicznym, co jednak nie przesłania faktu, iż spora część mieszkańców będzie chciała realizować swoje plany urlopowe poza miejscem zamieszkania. Dotyczy to także dzieci, które przy zachowaniu odpowiednich zasad reżimu sanitarnego przez organizatorów różnego rodzaju kolonii, będą korzystały z tej formy wypoczynku.

W spotkaniu z przedstawicielami mediów, jakie odbyło się przy plaży miejskiej przy ul. Wejherowskiej we Wrocławiu, uczestniczyli policyjni wodniacy z dolnośląskiej komendy oraz funkcjonariusz ruchu drogowego. Omówione zostały najważniejsze obszary, w których podejmowane będą działania, w tym bezpieczeństwo na drogach, ale także w miejscu zamieszkania oraz miejscu wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wodnych i przywodnych.

Dolnośląscy policjanci ruchu drogowego podczas wakacji szczególną uwagę zwrócą na prędkość, stan trzeźwości, prawidłowe wykonywanie manewrów oraz stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci. Funkcjonariusze apelują też o zachowanie szczególnej ostrożności w czasie podróży i przypominają, że rozsądek oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo na drodze.

Policjanci przypominają też o tym, że poza wyznaczonymi punktami kontroli autobusów, każdy rodzic wysyłający dziecko na wycieczkę lub kolonię, czy też organizator takiego wyjazdu, dzięki e-usłudze "Bezpieczny autobus" może również sprawdzić, czy autokar, który będzie przewoził ich pociechy jest sprawny i dopuszczony do ruchu oraz czy posiada aktualne ubezpieczenie OC.

Dolnośląscy policjanci przypomnieli też o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Ciepłe dni podczas wakacji sprzyjają spędzaniu wolnego czasu w takich miejscach. Jednak powinniśmy pamiętać, aby szukając ochłody nie próbować swoich sił poza wydzielonymi i odpowiednio zabezpieczonymi kąpieliskami. Poza tymi miejscami mogą występować okoliczności, stwarzające zagrożenie podczas kąpieli.

Aby zapobiegać tego typu tragicznym wypadkom, jak co roku policjanci biorą udział w ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”. Do akcji aktywnie włączyli się wszyscy policjanci, a w szczególności profilaktycy oraz dzielnicowi, którzy radzą, uczą i ostrzegają, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą i korzystać z jej uroków, unikając potencjalnych zagrożeń.

Żeby wypoczynek nad wodą był bezpieczny wystarczy przestrzegać podstawowych zasad:

Najbezpieczniejsze jest korzystanie z kąpielisk strzeżonych. W żadnym wypadku nie należy kąpać się w miejscach zabronionych;

Dzieci powinny korzystać z kąpielisk tylko pod okiem osób dorosłych. Policjanci zwracają uwagę na konieczność stałego pilnowania dzieci i przypominania im zasad bezpiecznego przebywania nad wodą;

Korzystając ze sprzętu wodnego pamiętać należy o tym, że sprzęt taki powinien być sprawny, a przebywające na nim osoby, które nie umieją pływać powinny mieć na sobie specjalne kamizelki;

Nie nadużywajmy alkoholu podczas wypoczynku nad wodą, a po jego wypiciu nie powinniśmy się kąpać. Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości pływackich, skłania do brawury, zwiększa prawdopodobieństwo szoku termicznego, osłabia organizm - dlatego tak ważne jest nie wchodzenie do wody po alkoholu;

Policjanci przestrzegają też przed skakaniem na "główkę" do płytkiej wody o niezbadanym dnie - taki skok może zakończyć się urazem kręgosłupa i kalectwem.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci nad wodą zależy w dużej mierze od nas samych. Biorąc pod uwagę szczególny okres, w jakim się znajdujemy, postarajmy się też uświadomić nasze pociechy w każdym przypadku, w którym będziemy wysyłać je na zorganizowane formy wypoczynku bez naszego udziału, by bezwzględnie stosowały się do zasad reżimu sanitarnego. W trosce o bezpieczny i zdrowy wypoczynek, wymagający stosowania odpowiednich zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży wirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku, które dostępne są na stronie MEN.

Sami podróżując, znajdując się w nowych miejscach nie zapominajmy o tych zasadach i wciąż obowiązujących obostrzeniach, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

Przed wyjazdem pomyślmy o właściwym zabezpieczeniu naszego mieszkania lub domu. Sprawdźmy, czy wszystkie drzwi i okna zostały zamknięte, ponieważ najczęściej w ten sposób złodzieje dostają się do naszych domów. Warto poprosić sąsiada, sąsiadkę, aby od czasu do czasu zwrócili uwagę na nasze mieszkanie oraz byli czujni, gdyby działo się coś niepokojącego.

Policjanci nie zapomną również o tych, którzy pozostają w swoich domach. W czasie wakacji wzmożone zostaną kontrole najbardziej uczęszczanych miejsc rekreacji, rozrywki i wypoczynku. Policjanci będą patrolować miasta i mniejsze miejscowości również na rowerach oraz pieszo.

Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i zainteresowanie, w maksymalnym stopniu uczestnicząc w spędzaniu przez nie wolnego czasu. Warto porozmawiać z dzieckiem o bezpiecznych zachowaniach podczas wypoczynku, uczulić na zagrożenia związane z kontaktami z nieznajomymi osobami, nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego (np. podczas jazdy rowerem) czy sięganiem po różnego rodzaju używki.

Zróbmy wszystko, by te wakacje pozostawiły w nas tylko miłe wspomnienia.

nadkom. Kamil Rynkiewicz

Zespół Prasowy