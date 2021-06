Lekcja historii z Policją. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 19 w Lublinie odwiedzili policyjną Izbę Pamięci Data publikacji 24.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjną Izbę Pamięci odwiedzili wczoraj uczniowie czwartej klasy ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Lublinie. Dzieci wraz z wychowawcą miały możliwość wysłuchania krótkiej prelekcji na temat historii Policji oraz obejrzeć zgromadzone zbiory. Urządzenie szyfrujące, kasa pancerna z lat dwudziestych, repliki umundurowania Policji Państwowej podkomisarza i przodownika, UAZ 469B, liczne medale, raporty i odznaki – to tylko przykłady zgromadzonych eksponatów.

Izba Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie otwarta została we wrześniu 2019 roku. Mieści się w budynku komisariatu VI Policji w Lublinie To część historii naszej formacji, gromadzona na przestrzeni wielu ostatnich lat. Izba Pamięci honoruje i utrwala codzienną służbę polskich policjantów po odzyskaniu niepodległości. Zawiera policyjne eksponaty które stanowiły służbowe oraz prywatne wyposażenie funkcjonariuszy tamtych lat. Zgromadzone zostały głównie dzięki ofiarności policyjnych rodzin. Pierwsze zbiory przekazano do Izby Pamięci w 2010 roku. Zbiory nadal są gromadzone i przechowywane. Eksponaty bardzo często goszczą na we wszelkiego rodzaju pokazach i wystawach historycznych.

Wśród zbiorów jest m.in. sprzęt transportowy, kwaterunkowy, sprzęt medyczny, sprzęt łączności, sprzęt radiowo-telewizyjny, repliki broni i munduru, zbiory biblioteczne, archiwalne zdjęcia i wiele innych.

Pozyskiwaniem zbiorów, ewidencją, oznakowaniem i przechowywaniem zbiorów zajmuje się Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Urządzenie szyfrujące, kasę pancerną z lat dwudziestych, repliki umundurowania Policji Państwowej podkomisarza i przodownika, pojazd marki UAZ 469B, liczne raporty, rozkazy, medale i odznaki, czy np. dokument potwierdzający utworzenie Milicji Miejskiej w Lublinie z 1916 roku - te i inne eksponaty mogli obejrzeć wczoraj uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 w Lublinie, którzy razem w wychowawcą odwiedzili policyjną Izbę Pamięci.

Uczniów klasy czwartej przywitał komendant VI komisariatu podinsp. Arkadiusz Romaniuk. Uczniowie mieli możliwość zdobycia wiedzy na temat zadań wykonywanych przez policjantów, obejrzeli także stanowisko dyżurnego oraz wykorzystywany w służbie sprzęt. Te informacje przekazali im dzielnicowi, z kolei rys historyczny naszej formacji przybliżył pracownik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie Pan Zbigniew Skrzypek, który jest opiekunem policyjnej Izby Pamięci.

Policyjna Izba Pamięci wzbudziła wśród dzieci spore zainteresowanie. Na zakończenie wizyty wpisali się oni do Księgi Pamiątkowej. Mając na uwadze zbliżające się wakacje, dzielnicowi omówili także zasady bezpiecznych zachowań, zarówno podczas zabaw nad wodą oraz w ruchu drogowym.

Wszystkich zainteresowanych zbiorami historycznymi Policji serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Izby Pamięci. Mieści się ona w budynku Komisariatu Policji 6 w Lublinie przy ulicy Gospodarczej 1.

Zwiedzanie Sali Tradycji - Izby Pamięci możliwe jest w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 14.00 po uprzednim zgłoszeniu grupy lub osób indywidualnych do pracownika Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, pod numer telefonu 47 811 42 44, lub kontakt mailowy na adres zbigniew.skrzypek@lu.policja.gov.pl

Zapraszamy także do odwiedzenia strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w zakładce „Izba Pamięci”.

podkomisarz Anna Kamola