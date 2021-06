Nowi policjanci i oficerowie w śląskim garnizonie Data publikacji 24.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Na placu apelowym Oddziału Prewencji Policji w Katowicach odbyło się uroczyste ślubowanie 113 nowych policjantów. Stróżów prawa, którzy przeszli już wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, czeka teraz szkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach, do których zostali przydzieleni. Dzisiejsza uroczystość stała się również okazją do wręczenia aktów mianowania na pierwszy stopień oficerski.

Dzisiejsza uroczystość odbyła się na placu apelowym katowickiego oddziału prewencji. Ślubowanie od 113 nowych policjantów, przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn.

W uroczystości udział wzięli również: przedstawiciele Marszałka Województwa Śląskiego i Prezydenta Katowic, Zastępca Naczelnika Zarządu w Katowicach CBŚP , Naczelnik Wydziału w Katowicach BSWP , Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów, komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz udział policyjnej kompani honorowej.

Komendant pogratulował nowym policjantom wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Podkreślił, że dzisiejszy dzień jest przełomowy w ich życiu i od dzisiaj z osób prywatnych stają się funkcjonariuszami państwa, z wszystkimi przywilejami z tego wynikającymi, ale również z całym pakietem obowiązków.

Szef śląskich policjantów podkreślił, że:

"Policjantem jest się 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i to nie jest praca. To jest służba. To słowo „służba” będzie się pojawiało przez cały okres Waszej aktywności zawodowej w mundurze. (...) Jest to słowo klucz, które pozwoli Wam zrozumieć, na czym polega to poświęcenie i jak wielkie jest to poświęcenie".

Komendant Rabsztyn zaznaczył również, jak ogromną rolę w służbie funkcjonariuszy pełni rodzina, czekająca na ich powrót ze służby do domów i wspierająca w trudnych sytuacjach.

Wśród nowo przyjętych policjantów jest 18 kobiet. Niebawem wszyscy rozpoczną kilkumiesięczny kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego.

Żeby zostać policjantem, wszyscy z nich przeszli całą procedurę doboru, która do łatwych nie należy. Jak zostać policjantem? Jednak pełnienie służby przynosi wiele satysfakcji i z pewnością warte jest wszelkich starań kandydatów.

Nowo przyjęci mundurowi mogli przyjrzeć się również 41 bardziej doświadczonym policjantom, w tym 11 kobietom, którym dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn wręczył akty mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych. To początek ścieżki zawodowej, która dla wielu z nich może zakończyć się objęciem odpowiedzialnych stanowisk kierowniczych, w tym również komendanckich.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom oraz świeżo upieczonym oficerom i ich rodzinom życzymy sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 43.36 MB)