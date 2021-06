Opolski Rekrut - EPILOG

Przez miniony rok pokazywaliśmy Wam jak przystąpić do procesu rekrutacji i jak się do niego przygotować. Usłyszeliście jakie perspektywy daje wstąpienie w szeregi Policji. Dziękujemy za wspólne 46 tygodni. To jednak nie jest pożegnanie. Zamykamy tylko jeden rozdział. Obserwujcie profile opolskiej Policji. Niebawem ruszają nowe projekty.