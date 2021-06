Uratowali 9 malutkich szczeniąt Data publikacji 25.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Nawojowej wraz z mieszkańcami i pracownikami urzędu gminy wyciągnęli 9 szczeniąt z przepustu, który odprowadza wodę opadową z drogi. Życie zwierząt było zagrożone, ponieważ zbierało się na burzę. Szybka reakcja i wspólny wysiłek opłaciły się, a maluchom nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.

22 czerwca br. około godziny 19:20, policjanci Posterunku Policji w Nawojowej otrzymali informację, że w przydrożnej studzience znajduje się kilka małych szczeniaków. Mundurowi pojechali we wskazane miejsce, aby sprawdzić to niecodzienne zgłoszenie. Po przybyciu patrolu okazało się, że psia mama dość niefortunnie wybrała sobie miejsce na oszczenienie, ponieważ maluchy były w trudno dostępnym miejscu, w przepuście, którym po deszczu płyną wody opadowe. Z uwagi na duże zachmurzenie i możliwość wystąpienia opadów policjanci szybko zaczęli działać. Razem z powiadomionymi przez nich pracownikami Urzędu Gminy w Nawojowej oraz okolicznymi mieszkańcami ze studzienki wyciągnięto łącznie 9 szczeniąt. Uratowane zwierzęta zostały przekazane do lecznicy weterynaryjnej, a ich życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.