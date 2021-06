Rozbita grupa przestępcza zajmująca się wyłudzaniem dotacji z tzw. Tarczy Antykryzysowej Data publikacji 25.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, dzięki żmudnej i skrupulatnej pracy operacyjnej, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem dotacji z tzw. Tarczy Antykryzysowej. Na obecnym etapie postępowania ustalono, że jej członkom udało się wyłudzić z Państwowego Funduszu Rozwoju subwencje na kwotę blisko 6 milionów zł! Do sprawy zatrzymanych zostało 11 osób, funkcjonariusze zabezpieczyli także ponad 300 tys. zł w gotówce, sprzęt elektroniczny, karty sim i znaczne ilości dokumentacji. Obecnie w tej sprawie prowadzone są dalsze czynności pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Niewykluczone są dalsze zatrzymania.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu długie miesiące rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą wyłudzaniem dotacji z różnych instytucji dysponujących środkami z tzw. Tarczy Antykryzysowej. Żmudna i skrupulatna praca operacyjna przyniosła oczekiwany efekt w postaci dogłębnego poznania mechanizmu przestępczego procederu, zatrzymania szefa grupy oraz jej członków oraz zabezpieczenia obszernego materiału dowodowego.

Z ustaleń poczynionych przez funkcjonariuszy wynika, iż członkowi tej grupy zwracali się o przyznanie subwencji finansowych z tytułu tzw. Tarczy Antykryzysowej, wykorzystując do tego powiązane kapitałowo i osobowo podmioty gospodarcze, które nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej, fikcyjnie zatrudniały pracowników bądź zatrudniały tę samą osobę w kilku lub kilkunastu podmiotach. W ten sposób wyłudzono blisko 6 milionów zł, przy czym kwota ta może się jeszcze zwiększyć, ze względu na wciąż prowadzone w tej sprawie czynności i dalsze ustalenia.

W toku realizacji tej sprawy, nadzorowanej przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, 23 czerwca bieżącego roku policjanci zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej przy wsparciu swoich kolegów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP we Wrocławiu oraz Wydziału dw. . z Przestępczością Gospodarczą wrocławskiej komendy miejskiej weszli do kilku biur i mieszkań na terenie Dolnego Śląska i Wielkopolski. Podczas tych działań zatrzymano 11 osób, wśród których znalazł się „mózg” całego przestępczego przedsięwzięcia – 43-latek, który już wcześniej był notowany w związku z przestępstwami gospodarczymi. Przeszukano również biura-siedziby podmiotów, którymi posłużono się w przestępczym procederze. Zabezpieczono znaczne ilości dokumentacji, nośniki danych, komputery, karty sim. Policjanci zajęli również mienie w postaci gotówki w kwocie ponad 300 tys. zł. Ponadto u jednej z zatrzymanych ujawniono środki psychotropowe.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzeń pieniędzy na kwotę znacznej wartości oraz zarzut „prania” brudnych pieniędzy. Jedna z osób odpowie również za zorganizowanie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wobec pięciu osób skierowano do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Obecnie trwają dalsze czynności w tej sprawie. Niewykluczone są również dalsze zatrzymania.

mł. asp. . Przemysław Ratajczyk

Źródło: Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu