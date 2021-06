Ponad 480 zarzutów dla lekarza neurologa, który przyjmował korzyści za świadczone usługi Data publikacji 25.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP zs. w Radomiu zakończyli wielomiesięczne śledztwo przeciwko skorumpowanej lekarce. Kobieta pracując w publicznej placówce służby zdrowia na terenie powiatu lipskiego przyjmowała korzyści majątkowe. Usłyszała ponad 480 zarzutów, a prokurator z Prokuratury Okręgowej w Radomiu skierował do sądu akt oskarżenia w tej sprawie, wraz z wnioskiem w trybie art. 335 kpk.

Wiele miesięcy trwało śledztwo, w trakcie którego policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP zs. w Radomiu wraz z prokuratorem z Prokuratury Okręgowej w Radomiu zbierali dowody świadczące o działalności przestępczej lekarki, która w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmowała korzyści majątkowe za udzielanie ustawowych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Funkcjonariusze przesłuchali ponad 100 osób i zgromadzili dowody, które pozwoliły na przedstawienie zarzutów z art. 228 par. 1 kk lekarzowi neurologowi.

Okazało się, że lekarka pracując w publicznej placówce służby zdrowia przyjmowała pacjentów w różnym wieku, głównie jednak osoby starsze. Ustalono 100 osób, które za wykonane badania, wydawane zaświadczenia, czy recepty wręczały pracownicy służby zdrowia niewielkie kwoty pieniędzy od 20 do 100 zł, ale również produkty żywnościowe, takie jak miód i jajka. Do zdarzeń takich dochodziło od 2005 do 2019 roku.

Śledztwo dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnioną funkcją publiczną lekarza zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenia kar uzgodnionych z prokuratorem.

(KWP w Radomiu / mw)