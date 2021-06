Bezpieczne Wakacje 2021 - briefing Data publikacji 25.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Rafał Kochańczyk uczestniczył w briefingu dotyczącym działań opolskich policjantów związanych z bezpiecznymi wakacjami w regionie. Pan Komendant przypomniał, że wakacje to czas dużej mobilizacji wszystkich policjantów - począwszy od funkcjonariuszy z prewencji i drogówki, na służbie kryminalnej kończąc. Pozostali uczestnicy spotkania poruszyli najważniejsze kwestie dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą, podczas podróży oraz zagrożeń dla dzieci i młodzieży związanych z ich czasem wolnym.

Wakacje to dla większości z nas czas wypoczynku i relaksu. Jednak dla policjantów to również okres intensywnej pracy. Funkcjonariusze prewencji dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających. To oprócz tradycyjnych patroli pieszych i z wykorzystaniem radiowozów, także ogniwa wodne jak i drużyna rowerowa. Policyjni wodniacy służbę pełnią nad kompleksem jezior turawskich oraz Jeziorze Nyskim i Otmuchowskim. W razie potrzeby, patrolować mogą także rzekę Odrę. Drużyna rowerowa kierowana jest zarówno na tereny rekreacyjne, np. parki, skwery i bulwary, jak i na gęstą zabudowę osiedli. Często na miejsce interwencji docierają szybciej niż patrole zmotoryzowane lub piesze.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu podinsp. Jacek Basik zwrócił uwagę na działania opolskich policjantów, nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim wypoczywającym i podróżującym po terenie naszego województwa. Zaapelował również o przestrzeganie przepisów prawa.

Następnie głos zabrał podinsp. Maciej Milewski - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Opolu - który omówił kwestię bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Zaprezentował ogniwa wodne działające na Opolszczyźnie. Nad Jeziorem Turawskim (doraźnie rzeka Odra) służbę pełni 5 funkcjonariuszy, natomiast nad Jeziorem Nyskim i Otmuchowskim bezpieczeństwa pilnuje 6 policjantów. Podinsp. Milewski przypomniał, że policjanci będą gościć na obozach, koloniach i półkoloniach, aby wciąż powtarzać z dziećmi najważniejsze zasady bezpieczeństwa. Omówił także kwestię bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci oraz zagrożenia wynikające z nielegalnych używek.

Z kolei asp. Tomasz Kukułka uczulił wszystkich kierowców na kwestie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podkreślił, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie samochodu jak i samego kierowcy do drogi. Zwłaszcza, gdy w upalne dni szybciej tracimy siły i koncentrację. Pierwszy wakacyjny weekend może być związany z większą liczbą pojazdów na ulicach. Dlatego powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Pomimo dobrych warunków atmosferycznych, kierowcy muszą pamiętać, że to właśnie przy słonecznej pogodzie dochodzi częściej o tych najtragiczniejszych wypadków. Ważne jest zatem aby przestrzegać przepisów i ograniczeń prędkości.

Spotkanie z mediami podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Rafał Kochańczyk, który zapowiedział najnowszy projekt Opolskiej Policji pn. "Bezpieczna Opolszczyzna". W serii spotów pokażemy mniej znane oblicze naszego województwa z policyjnej perspektywy. Na koniec Pan Komendant życzył wszystkim udanych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

(KWP w Opolu / mw)