Miał blisko 3 promile - zatrzymał go policjant na urlopie

To już kolejny nietrzeźwy kierowca zatrzymany przez policjanta na urlopie. Tym razem w ręce mundurowego z białostockiego oddziału prewencji wpadł 43-latek, który miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Białostoczanin zawracając o mały włos nie potrącił dziecka i nie spowodował kolizji.

Policjant na urlopie uniemożliwił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy. Mundurowy z białostockiego oddziału prewencji zauważył jak kierowca fiata zawracając omal nie potrącił dziecka na hulajnodze, a gwałtownie cofając, nie spowodował kolizji. Do tych niebezpiecznych sytuacji doszło w środę, 23.06.br., wieczorem, na jednej z ulic w gminie Łapy. Funkcjonariusz widząc te manewry podejrzewał, że mężczyzna może być nietrzeźwy. Wsiadł do swojego samochodu i ruszył za fiatem. Chwilę później samochód zatrzymał się przy jednej z posesji i wyszedł z niego mężczyzna. Mundurowy nie miał już złudzeń, bo od kierowcy wyczuł silną woń alkoholu. Zatrzymał 43-latka i czekał z nim na przyjazd patrolu. Okazało się, że kierowca miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali białostoczaninowi prawo jazdy. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / mw)