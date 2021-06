Policjanci kolejny raz uderzyli w przestępczość narkotykową Data publikacji 25.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzy miesiące tymczasowego aresztu dla plantatora konopi - tak zdecydował sąd wobec 30-latka, którego zatrzymali policjanci z Pakości. Funkcjonariusze odkryli w jego garażu namiot z zabronionymi krzewami, a ilość zabezpieczonych środków przekracza 13 kg. Mężczyźnie grozi 8 lat pozbawienia wolności.

Pakoscy policjanci, po tym, jak kilka dni temu, 22.06.2021 r., uzyskali informację o miejscu uprawy zabronionych krzewów u konkretnej osoby, przystąpili do realizacji sprawy. Pojechali na teren miejscowości gminy Pakość i wkroczyli do jednego z domów. Unoszący się zapach konopi doprowadził policjantów do pobliskiego garażu, do którego również zajrzeli. Ujawnili tam namiot, a w nim plantację konopi składającą się z 131 krzewów o wysokości do 15 cm. Był też susz roślinny o wadze ponad 11 kg.

Podczas działań policjantów na miejscu, pojawił się 30-letni właściciel garażu. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia. Zabezpieczony susz roślinny o łącznej wadze ponad 13 kg trafił do badań do bydgoskiego laboratorium. Wstępne wyniki wykazały, że to środki zabronione ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

Mężczyzna usłyszał wczoraj, 24.06.2021 r., zarzut uprawy konopi w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Wczoraj też stanął przed oskarżycielem i sądem. Na podstawie zebranych materiałów dowodowych obciążających go został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Podejrzanemu grozi kara do 8 lat więzienia, przy czym już teraz wiadomo, że za przestępstwa, które mu się zarzuca trafi za kraty na nie mniej niż 3 lata.

Od początku roku policjanci na terenie powiatu inowrocławskiego ujawnili 94 przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. To o 31 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Policjanci konsekwentnie ścigają tych, którzy posiadają, czy produkują, narkotyki i takie też działania są kontynuowane.

(KWP w Bydgoszczy / mw)