W Polańczyku zainaugurowano akcję "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą" Data publikacji 25.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami dwa wakacyjne miesiące - to czas odpoczynku i relaksu nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także i dorosłych, którzy w tym czasie planują urlopy. Mając na względzie bezpieczeństwo wypoczywających, wczoraj w Polańczyku odbyła się inauguracja akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Podczas spotkania podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie a Bieszczadzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Wakacje, to czas wyczekiwany nie tylko przez dzieci i młodzieży, ale także dorosłych, którzy w te dwa letnie miesiące planują urlopy. Każdego dnia, podkarpaccy policjanci starają się zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom naszego województwa, ale też turystom odwiedzającym nasz region. W tym celu współpracują z innymi służbami, dla których niesienie pomocy jest tak samo ważne.

Wczoraj, w Polańczyku odbyła się inauguracja akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Jej celem jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach wodnych, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, co w konsekwencji ma wpłynąć na ograniczenie liczby utonięć.

W trakcie pikniku policjanci i przedstawiciele innych służb przybliżali najmłodszym kwestie bezpieczeństwa na wodzie i terenach przywodnych, zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, prezentowali wyposażenie i pojazdy służbowe oraz przekazywali materiały profilaktyczne. Dużym zainteresowaniem cieszyli się funkcjonariusze na policyjnych wierzchowcach. Dla uczestników został zorganizowany pokaz udzielania pierwszej pomocy na wodzie z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca.

Wzmocnieniem współpracy międzyinstytucjonalnej było podpisanie porozumienia pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie a Bieszczadzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Podpisy na dokumencie złożyli insp. Dariusz Matusiak Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie oraz Artur Szymański prezes Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Porozumienie uwzględnia dotychczasowe wieloletnie doświadczenia oraz precyzuje zasady współpracy Policji i Bieszczadzkiego WOPR podczas prowadzonych akcji, wspólnych szkoleń i ćwiczeń.

Oprócz policjantów i ratowników wodnych, na spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich służb ratunkowych działających na terenie województwa podkarpackiego.

W trakcie spotkania, Agata Wróblewska Dyrektor Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przekazała na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie cztery torby ratownicze typu R0. Dwie z nich trafiły do Komendy Powiatowej Policji w Lesku, jedna do komendy miejskiej w Tarnobrzegu, będą one wykorzystywane przez patrole wodne. Czwarta trafiła do funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie.

Ze względu na epidemię i wciąż obowiązujące ograniczenia, wiele osób zdecyduje się na wypoczynek w kraju, takze w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Spodziewając się wielu przyjezdnych, Policja w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia uruchamia dwa sezonowe posterunki w Polańczyku i nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Rzeszowie będą wspierać także komendy w Stalowej Woli, Sanoku, Ustrzykach Dolnych i Ropczycach. Do służby kierowane będą także patrole konne i policjanci na quadach.