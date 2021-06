Odznaka Pamiątkowa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego przyznana Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu Data publikacji 25.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski został zaszczycony przyznaniem mu Odznaki Pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, którą otrzymał z rąk płk. Piotra Rupy - szefa sztabu, za szczególne zasługi i ścisłą współpracę w zakresie obronności na administrowanym terenie w ramach działań w czasie pandemii.

24 czerwca 2021 roku na terenie WSzW, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski został zaszczycony przyznaniem mu Odznaki Pamiątkowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu. Odznaka ta jest symbolem przynależności środowiskowej, wyrazem uznania za nienaganną służbę i pracę oraz znakiem łączącym żołnierzy i inne osoby szczególnie zasłużone dla WSzW we Wrocławiu. Przyznawana jest przez Kapitułę. Insp. Dariusz Wesołowski otrzymał ją z rąk Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, płk. Piotra Rupy za szczególne zasługi i ścisłą współpracę w zakresie obronności na administrowanym terenie w ramach działań w czasie pandemii COVID - 19.

(KWP we Wrocławiu)