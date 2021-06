Jeleniogórski policjant w czasie wolnym zatrzymał poszukiwanego i podejrzanego o kradzież

Jeleniogórski policjant będąc po służbie w czasie wolnym zatrzymał poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności oraz mężczyznę podejrzanego o kradzież w jednym z jeleniogórskich dyskontów spożywczych. Mężczyźni zostali przekazani patrolowi Policji. Poszukiwany trafi do zakładu karnego, celem odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy, a drugi odpowie za kradzież, za co grozić mu może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.