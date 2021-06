Mężczyzna wpadł do wody i nie miał siły wyjść na brzeg. Z pomocą ruszyli policjanci Data publikacji 25.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj 53-latek, który ma trudności z poruszaniem się, potknął się w ciemnościach i wpadł do kanału z wodą. Mężczyzna nie miał siły sam wydostać się na brzeg i był wyczerpany. Szczęśliwie usłyszała go wracająca do domu kobieta, która wezwała Policję. Funkcjonariusze wbiegli do wody i wyciągnęli poszkodowanego na brzeg, a następnie udzielili mu pomocy i wezwali pogotowie.

Jedna z mieszkanek miejscowości leżącej nieopodal Świebodzina w środę 23.06.2021 r., późnym wieczorem wracała do domu. Usłyszała, że w kanale, w którym płynie woda, ktoś leży. Zauważyła tam mężczyznę. Ponad wodę wystawała tylko jego głowa. Podpierał się on rękoma i widać było, że sprawia mu to coraz więcej trudności. Kobieta, widząc, że sama nie wyciągnie go z wody, wezwała na miejsce Policję. Funkcjonariusze po dotarciu na miejsce natychmiast wbiegli do wody i wyciągnęli mężczyznę z kanału. W wodzie, obok 53-latka, który miał trudności z poruszaniem się, policjanci znaleźli kule ortopedyczne. Mężczyzna sam nie wydostałby się z wody. Nie wiadomo jak długo udałoby mu się utrzymać ponad powierzchnią. Interwencja zaczęła się krótko przed północą i do rana najprawdopodobniej nikt by tamtędy nie przechodził. Oprócz wyczerpania mężczyzna był również wychłodzony. Policjanci okryli go kocem termicznym i wezwali na miejsce pogotowie. Z rozpytania poszkodowanego wynikało, że przechodząc w pobliżu kanału, potknął się i wpadł do wody.

(KWP w Gorzowie / mw)