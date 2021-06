Bezpieczne wakacje Data publikacji 25.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami długo wyczekiwane wakacje. W ferworze planowania urlopowych wyjazdów a także podczas spędzania wolnego czasu, często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. O tym, jak zatem w sposób bezpieczny spędzić nadchodzące wakacje mówili dziś podczas zorganizowanego briefingu przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

W briefingu prasowym, który odbył się dziś rano przy policyjnym posterunku wodnym nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie udział wzięli przedstawiciele instytucji, którzy na co dzień dbają o szeroko pojęte bezpieczeństwo mieszkańców: Komendant Wojewódzkiej Policji w Lublinie inspektor Artur Bielecki, Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk, Prezes Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Robert Wawruch, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie starszy wizytator Jerzy Surma, Naczelnik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie Paweł Gruszka.

Nadchodzące wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale również wielu niebezpieczeństw z jakimi w tym okresie mogą zetknąć się dzieci i młodzież. Jak się ich ustrzec, jak przygotować się do podróży oraz jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą - o tym mówili dzisiaj zaproszeni goście.

Ponieważ spędzanie wakacji i urlopów wiąże się z wyjazdami poza miejsce zamieszkania, sporo uwagi będziemy poświęcać bezpieczeństwu w ruchu drogowym, O bezpieczeństwo podróżujących zadbają policjanci z drogówki, a także funkcjonariusze ITD Mundurowi będą zwracać szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, będą kontrolować kierujących pojazdami pod kątem sprawdzenia ich stanu trzeźwości, a także przekraczania dopuszczalnej prędkości. Funkcjonariusze skontrolują także stan techniczny pojazdów i ich wyposażenie, zaś niesprawne technicznie pojazdy będą eliminować z ruchu.

Policjanci szczególną uwagę będą poświęcać kontrolom autokarów, wiozących dzieci i młodzież do miejsc wypoczynku. Będą sprawdzać nie tylko stan trzeźwości kierujących i wymagane dokumenty, ale również stan techniczny autokarów. Przy tej okazji przypominamy, że każdy rodzic, opiekun lub nauczyciel może wcześniej poprosić policję o przeprowadzenie kontroli. Zachęcamy również do wstępnej weryfikacji autobusów szkolnych, wycieczkowych sprawdzając podstawowe informacje o danym pojeździe na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl.

Tym, którzy na wakacje wybierają się w daleką podróż własnym środkiem transportu, policjanci przypominają by, zadbali o dobry stan techniczny pojazdu, dokładne zaplanowali trasę podróży oraz konieczne postoje.

Wakacje to również czas spędzany nad wodą, która co roku zbiera śmiertelne żniwo. Dlatego niezmiernie ważne jest dbanie o bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów wodnych, rekreacji na wodzie czy najzwyklejszych kąpieli. Główne przyczyny tych tragicznych w skutkach zdarzeń na wodą to niezmiennie: brawura, brak wyobraźni, ostrożności i niestety także alkohol. Do wielu tragicznych zdarzeń nad wodą dochodzi na terenie niestrzeżonych prywatnych kąpielisk. Dlatego zaapelowano, aby wybierając się na wypoczynek, wybierać te kąpieliska, na których bezpieczeństwa wypoczywających strzeże ratownik.

Przypomniane zostały także podstawowe zasady bezpieczeństwa, których powinniśmy przestrzegać podczas wodnych kąpieli:

- kąpać się w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik;

- przestrzegać regulaminu kąpieliska;

- nie pływać w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura to 22-25 stopni);

- nie skakać rozgrzanym do wody, by uniknąć wstrząsu termicznego;

- nie pływać w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów, zawirowań wody lub zimnych prądów;

- nie skakać do wody w miejscach nieznanych, gdyż może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią.

- nie wypływać na głęboką wodę na materacach dmuchanych lub nadmuchiwanych kołach;

- nie wchodzić do wody i nie pływać po spożyciu alkoholu;

- zadbać w szczególności o bezpieczeństwo dzieci, które powinny bawić się w wodzie wyłącznie pod opieką dorosłych;

O bezpieczeństwo turystów wypoczywających nad wodą będą dbać nie tylko ratownicy ale również jak co roku, policyjni wodniacy. Dodatkowo ich działania będą wspierać policyjne patrole rowerowe.

Sporo uwagi podczas dzisiejszego briefingu poświęcono szczególnie bezpieczeństwu dzieci i młodzieży. Z uwagi na ich udział w licznych koloniach i obozach organizowanych na terenie Lubelszczyzny, takie miejsca zorganizowanego wypoczynku będą kontrolowane przez pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. Biorąc pod uwagę, że zagrożenie epidemiczne nadal trwa, konieczność przeprowadzania takich kontroli jest niezbędna. Ponadto w związku z podróżowaniem urlopowiczów do nowych miejsc, przypomniano o wciąż obowiązujących obostrzeniach, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Mówiła o tym kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Lublinie dr Renata Gawron.

Zwrócono także uwagę na bezpieczeństwo dzieci pozostających w domach i konieczność zapewnienia im stałej opieki. Szczególnie zaapelowano o ostrożność podczas prac wykonywanych w rolnictwie. Ponieważ najmłodsi często angażowani są do prac rolniczych oraz obsługi maszyn i urządzeń, mogą stać się ofiarami nieszczęśliwych wypadków. Dlatego to rodzice i opiekunowie powinni zadbać o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Mundurowi zwrócili uwagę na to, że do obowiązków dorosłych należy także wpajanie pociechom zasad bezpiecznych zachowań oraz wzorców postepowań w przypadku zagrożeń, na przykład podczas spotkania z nieznajomym, czy agresywnym psem. Policyjne apele skierowano także do tych wszystkich, którzy wyjadą na wakacje poza miejsce zamieszkania, by zabezpieczyli je właściwie przed włamaniem. O tych poradach przypomniała komisarz Dorota Gil - Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Lublinie.

Dołóżmy razem wszelkich starań, by tegoroczne wakacje były bezpieczne!