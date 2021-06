Pościg, zatrzymanie i odzyskanie skradzionego z terenu Niemiec peugeota o wartości 80 tysięcy złotych Data publikacji 28.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantki krośnieńskiej drogówki prowadziły pościg za pojazdem marki peugeot, którego kierowca przekroczył prędkość i nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna uciekając, porzucił auto i kontynuował ucieczkę pieszo. Dzięki szybkiemu działaniu i dobrej współpracy policjantów krośnieńskiej jednostki, mężczyzna został zatrzymany. Jak się okazało samochód pochodził z kradzieży, do której doszło na terenie Niemiec. Decyzją sędziego, 40-latek najbliższe miesiące spędzi za kratkami.

W środę (23 czerwca ) policjantki Wydziału Ruchu Drogowego krośnieńskiej komendy, kontrolując prędkość kierowców przejeżdżających przez miejscowość Radnica, w pewnym momencie zauważyły samochód, który z dużą prędkością wjechał do miejscowości i jechał w ich kierunku. Dokonany pomiar prędkości wykazał, iż pojazd jedzie o 69 km/h szybciej niż powinien. Policjantka ujawniając popełnione wykroczenie, dała kierującemu znak do zatrzymania się. Mężczyzna początkowo zwolnił, jednak po ominięciu funkcjonariuszki, przyspieszył i kontynuował jazdę. Policjantki z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych niezwłocznie ruszyły za nim w pościg. Kierujący próbując uciec, w pewnym momencie zjechał w boczną drogę, gdzie po porzuceniu samochodu kontynuował ucieczkę pieszo oddalając się w pobliskie zakrzaczenia. Jak wynikało z policyjnych systemów informatycznych, pojazd marki peugeot boxer pochodzi z kradzieży, do której doszło na terenie Niemiec. W związku z zaistniałą sytuację, dyżurny jednostki rozdysponował siły i rozpoczęto poszukiwania za mężczyzną. Prowadzone ustalenia i szybko podjęte działania skutkowały zatrzymaniem osoby, która siedziała za kierownicą kradzionego auta. 40-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego został zatrzymany do wyjaśnienia. Zarzuca się mu kradzież z włamaniem do pojazdu marki peugeot boxer, którego szacunkowa wartość wynosi 80 tysięcy złotych oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Ponadto odpowie on również za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, prowadzenie pojazdu niedopuszczonego do ruchu, korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego trzymanego w ręku, kierowanie pojazdem bez uprawnień oraz niestosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantkę. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim po wykonaniu z nim czynności złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Sędzia po rozpatrzeniu sprawy, przychylił się do wniosku prokuratora. 40-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Teraz grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Film Video_KR.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Video_KR.mp4 (format mp4 - rozmiar 21.69 MB)