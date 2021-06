Policjanci uratowali cztery osoby na zalewie w Domaniowie Data publikacji 28.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Miniony weekend sprzyjał wypoczynkowi nad wodą. Nie zabrakło jednak sytuacji, w których mogło dojść do tragedii. Na szczęście w porę interweniowali policjanci i nie dopuścili do utonięcia 4 osób. Funkcjonariusze pełniący służbę nad zbiornikiem w Domaniowie sprawnie wyciągnęli je z wody oraz udzielili niezbędnej pomocy.

Do pierwszej sytuacji doszło około godz. 14 w niedzielę (27.06.2021). Policjanci pełniący służbę na wodzie podjęli z wody 42-latka i jego 13-letniego syna, którzy podczas ślizgania się skuterem około 50 metrów od linii brzegowej, spadli z niego do wody. Policjanci natychmiast przestąpili do akcji ratunkowej. Po wyciągnięciu z wody na pokład łodzi policyjnej bezpiecznie zostali przetransportowani do brzegu. Na szczęście nie doznali oni żadnych obrażeń, które wymagałyby pomocy medycznej. Jak się później okazało, 42-latek nie potrafił pływać.

Do następnego zdarzenia doszło dwie godziny później. Policjanci spostrzegli dwoje młodych ludzi, którzy będąc około 200 metrów od linii brzegowej, trzymając się wywróconego skutera wodnego, wzywali pomocy. Policjanci od razu zareagowali. Podpłynęli do nich łodzią, wyciągnęli z wody, a na koniec wywrócony skuter odholowali do brzegu. 18-letniemu mężczyźnie oraz o rok młodszej kobiecie na szczęście nic się nie stało.

Policjanci apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Wielu tragedii, do których dochodzi nad akwenami można uniknąć, zachowując zdrowy rozsądek i zasady bezpieczeństwa w czasie wypoczynku nad wodą.

Przypomnijmy, że policjanci mogą karać nie tylko sterujących łodziami z silnikiem, ale również tych, którzy pływają na wodzie, np. skuterami wodnymi i kajakami. Tylko przestrzegając zasad bezpieczeństwa możemy sprawić, aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwie.

(KWP zs. w Radomiu / kp)