Chciał, żeby policjanci przyjechali do niego do domu - powiadomił o ładunku wybuchowym Data publikacji 28.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Białostoccy policjanci zatrzymali 40-latka podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu bombowego. Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy informując o podłożonym ładunku wybuchowym. Po dokładnym sprawdzeniu mieszkania okazało się, że alarm był fałszywy. 40-latkowi za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

W czwartek, 24.06.2021 r., rano, dyżurny białostockiej komendy otrzymał informację o podłożonym ładunku wybuchowym. Mężczyzna, który dzwonił na numer alarmowy 112 przekazał, że ładunek znajduje się w mieszkaniu na osiedlu Przydworcowe. Tam natychmiast pojechali policjanci z białostockiej patrolówki. Policjanci ustalili też numer telefonu, z którego pochodziło zgłoszenie. Jak się okazało, telefonował 40-letni białostoczanin. Nieopodal bloku, w którym miał znajdować się ładunek wybuchowy, mundurowi zauważyli mężczyznę, który krzyczał, że jest partyzantem. Policjanci natychmiast sprawdzili czy dziwnie zachowujący się mężczyzna ma związek z ich interwencją. Ustalili, że 40-latek mieszka dokładnie w tym mieszkaniu, w którym miał być podłożony ładunek wybuchowy. Jak opowiedział policjantom, wpadł on na pomysł fałszywego zaalarmowania o bombie, gdyż chciał, żeby przyjechali do niego policjanci. Pracujący na miejscu funkcjonariusze po dokładnym sprawdzeniu mieszkania potwierdzili, że alarm był fałszywy, znaleźli jednak telefon, z którego 40-latek zadzwonił na numer alarmowy. Białostoczanin został natychmiast zatrzymany i już następnego dnia usłyszał zarzut fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / mw)