Nowodworska policjantka zdobyła złoty medal w wioślarstwie Data publikacji 28.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowodworska policjantka sierż. szt. Karolina Figiel w minioną sobotę zdobyła złoty medal w Mistrzostwach Polski Służby Więziennej w dyscyplinie wioślarskiej organizowanych przez Zarząd Główny NSZZFiPW.

W minioną sobotę (26.06.2021) w Malborku, nowodworska policjantka sierżant sztabowy Karolina Figiel, uczestniczyła w zawodach wioślarskich w dyscyplinie sportowej Smocze Łodzie. Były to V Mistrzostwa Służby Więziennej o puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZFiPW w Warszawie. Zawody odbywały się na odległości 200 m na rzece Nogat. Każda z drużyn odbyła 4 starty, podsumowanie najlepszych czasów, dało drużynie złoty medal. Funkcjonariuszka dostała zaproszenie do wspólnego uczestnictwa od Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, która razem z kilkoma tamtejszymi funkcjonariuszami pływała w drużynie Dragon Chełmno oraz wielokrotnie w Mistrzostwach Świata, Europy oraz Polski.

Policjantka była zawodniczką kadry Polski blisko 10 lat. Reprezentowała nasz kraj w międzynarodowych zawodach, zdobywając złote, srebrne i brązowe medale z Mistrzostw Świata, Europy oraz Polski, które m.in odbywały się we Włoszech, Niemczech czy Rosji. Zawody przeważnie odbywają się na dystansie 200 m, 500 m, 1000 m czy długodystansowe mistrzostwa, które liczą kilka kilometrów. Smocze Łodzie jest to dyscyplina wioślarska, która wymaga od zawodnika mocnej kondycji fizycznej, wydolnościowej oraz siły i wytrenowania techniki wiosłowania, która jest bardzo istotna, by odnosić sukcesy w tej dziedzinie. Technika wioślarska przypomina technikę wiosłowania na „kanadyjce”. Na łodzi nogi tworzą prawie taką samą pozycję klęczącą, ławeczka służy do oparcia to element, którego nie ma na tzw. kanadyjce. Pozycja, w której siedzimy, służy do dalekiego wychylenia tułowia do przodu, ku nodze zapierającej jak najdalej co pozwala na odpowiedni skręt „z pleców” i zachowanie odpowiedniej techniki oraz siły pociągnięcia wiosłem w wodzie – mówi sierż. szt. Karolina Figiel.

Policjantka zebrała drużynę funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, którzy zaczynają się przygotowywać do Mistrzostw Służb Mundurowych, które mają się odbyć w Chełmnie. W naszej jednostce, jak i wielu jednostkach w Polsce mamy, dużo wysportowanych funkcjonariuszy, dlatego liczymy, że zawody odbędą się w pełnej sportowej rywalizacji z duchem walki prawdziwych sportowców. Sama bierze udział w kolejnych zawodach, które odbędą się w najbliższą sobotę w Iławie. Gratulujemy czynnego udziału w sobotnich zawodach Komendantowi Powiatowemu Policji w Chełmnie insp. Robertowi Olszewskiemu, który daje sportowy przykład swoim podległym funkcjonariuszom. Życzymy dalszych sukcesów sportowych wszystkim funkcjonariuszom.

(KWP w Gdańsku / kp)