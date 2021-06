Dzielnicowy po służbie przyczynił się do zatrzymania poszukiwanego 3 listami gończymi

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Gardei będąc po służbie w czasie wolnym przyczynił się do zatrzymania 39-letniego mężczyzny, który był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniuPoszukiwany trafił do zakładu karnego, celem odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności.