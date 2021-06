Legniccy policjanci przejęli kontrabandę Data publikacji 28.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wytężona praca legnickich policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny podejrzanego o paserstwo akcyzowe. Podczas sprawdzenia pojazdu oraz zajmowanych przez lubinianina pomieszczeń zabezpieczono ponad 108 tys. sztuk papierosów, a także blisko 11 kilogramów krajanki tytoniowej. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego mogły wynieść ponad 143 tysiące złotych. Zatrzymanemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

To kolejne wspólne i co najważniejsze zakończone sukcesem działania legnickich policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej z Legnicy wymierzone przeciwko nielegalnemu obrotowi towarami akcyzowymi.

Efektem współpracy jest zatrzymanie 41-letniego mieszkańca Lubina, który przewoził w swoim pojeździe blisko 11 kilogramów krajanki tytoniowej oraz ponad 500 paczek papierosów. W wyniku dokładnego sprawdzenia zajmowanych przez mężczyznę pomieszczeń, mundurowi zabezpieczyli łącznie ponad 108 tysięcy sztuk papierosów pochodzących z przemytu, które dzięki intensywnej pracy funkcjonariuszy nie trafią do obrotu.

Straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego mogły wynieść w tym przypadku ponad 143 tysiące złotych. Zatrzymanemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, przepadek zabezpieczonego mienia oraz wysoka grzywna.

(KWP we Wrocławiu / kp)

