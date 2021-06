Oblał policyjny radiowóz benzyną i podpalił - po kilku minutach został zatrzymany Data publikacji 28.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W minionym tygodniu na terenie Boguszowa-Gorców doszło do podpalenia nieoznakowanego policyjnego radiowozu. Dzięki natychmiastowej reakcji funkcjonariusza nie doszło do większych zniszczeń, a chwilę później 26-letni podpalacz był już w rękach mundurowych. Decyzją sądu trafił on do aresztu na 3 miesiące.

Funkcjonariusz z boguszowskiego komisariatu asp. Michał Rutkowski w minionym tygodniu zaparkował nieznakowany radiowóz marki Kia przy jednej z ulic w Boguszowie-Gorcach, a następnie udał się do jednego z mieszkań celem przeprowadzenia czynności procesowych. W tym czasie 26-letni mieszaniec tego miasta oblał benzyną przód zaparkowanego radiowozu i go podpalił. Na szczęście chwilę po tym policjant zakończył swoje czynności i udał się do pojazdu. Gdy zauważył wydobywający się spod maski ogień, natychmiast przystąpił do akcji gaśniczej. Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariusza nie doszło do całkowitego spalenia pojazdu i ogień nie rozprzestrzenił się na sąsiadujący budynek.

Gdy niebezpieczeństwo zostało zażegnane, a na miejsce przyjechał drugi patrol, boguszowski policjant natychmiast podjął czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy tego czynu. Świadkowie zdarzenia przekazali mundurowemu rysopis podpalacza. W wyniku sprawdzenia terenu, po niespełna 15 minutach, mężczyzna odpowiedzialny za podpalenie został zatrzymany. Okazało się, że 26-latek był już znany funkcjonariuszom w związku z wcześniej popełnianymi przestępstwami. Mężczyzna tłumaczył, że podpalenia dokonał z zemsty. Wskazał również miejsce, gdzie porzucił pojemnik z benzyną.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu i już usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi mu kara do 5 lat pozbywania wolności. Dodatkowo odpowie on jeszcze za wcześniej popełnione czyny zabronione. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi natomiast w areszcie.

(KWP we Wrocławiu / mw)