Uderzenie w przestępczość podatkową w Wólce Kosowskiej Data publikacji 29.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj CBŚP i KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeprowadziły działania m.in. na terenie Wólki Kosowskiej zatrzymując 6 osób i zabezpieczając majątek podejrzanych w tym luksusowe samochody. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej poświadczającej nieprawdę w dokumentacji księgowej, na podstawie której unikano wymaganych stawek cła na towary importowane z Azji. Dotychczas ustalono, że kwota, na którą wystawiono faktury to co najmniej 105 milionów złotych, a straty Skarbu Państwa są milionowe. Dwóch podejrzanych usłyszało zarzuty „zbrodni fakturowej”, a ponadto 5 osób tymczasowo aresztowano.

Funkcjonariusze Zarządu w Radomiu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z podlaską Krajową Administracją Skarbową pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o działalność przestępczą o charakterze podatkowym. Z zebranego materiału dowodowego wynika, że grupa działała od 2013 do 2017 roku głównie na terenie Wólki Kosowskiej ale także w województwie śląskim i lubuskim oraz w innych państwach UE.

Według śledczych grupa przestępcza wystawiła faktury poświadczające nieprawdę, umożliwiające uniknięcie opłat celnych w Polsce. Następnie towar ten „na papierze” miał opuścić polskie terytorium, jednak faktycznie pozostawał na terenie kraju, gdzie był wprowadzany do obrotu bez uiszczenia odpowiednich stawek podatku. Tak sporządzonymi dokumentami księgowymi wykazywano obrót różnymi towarami m.in. odzieżą, obuwiem, tkaninami lub sprzętem AGD, które były importowane z krajów azjatyckich. Dotychczas ustalono, że kwota, na którą wystawiono faktury to co najmniej 105 milionów złotych, a straty Skarbu Państwa są milionowe. Śledczy obecnie weryfikują materiał dowodowy i ustalają dokładną kwotę uszczupleń podatkowych budżetu państwa w wyniku działalności tej grupy.

W ostatnim czasie policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami podlaskiej KAS zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego i lubuskiego 6 osób. Przeszukano także ich miejsca zamieszkania i zabezpieczono do dalszej analizy dokumentację oraz sprzęt elektroniczny. Przejęto także mienie osób podejrzanych, w tym luksusowe samochody o wartości około 450 tysięcy złotych.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie jedna z osób zatrzymanych usłyszała zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a czterem innym zarzucono udział w tej grupie. Dwóm osobom prokurator przedstawił zarzuty tzw. „zbrodni fakturowej”, za co grozi nawet 25 lat więzienia. Pozostałe zarzuty dotyczyły poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz przestępstw karnoskarbowych. 5 osób zostało tymczasowo aresztowanych.

Pierwsze działania w tej sprawie przeprowadzono pod koniec 2019 roku, kiedy to zatrzymano 7 osób. Cztery zostały wtedy tymczasowo aresztowane, a śledczy zabezpieczyli na poczet przyszłych kar, mienie podejrzanych na kwotę blisko 4,5 miliona złotych.

Zespół Prasowy CBŚP