Sławieńscy kryminalni zabezpieczyli prawie 3 kg narkotyków Data publikacji 29.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Do dziesięciu lat więzienia grozi 24 - latkowi, który podejrzany jest o posiadanie znacznej ilości środków psychoaktywnych oraz udostępnianie ich w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Policjanci zabezpieczyli łącznie prawie 2 kg amfetaminy, ponad 1 kg marihuany oraz 86 sztuk tabletek ecstasy. Mężczyzna decyzją sądu trafił do aresztu.

Do zatrzymania mężczyzny doszło na jednej z ulic Sławna. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego podejmując czynności wobec 24-latka wiedzieli, że może posiadać zabronione substancje i zajmuje się ich sprzedażą.

W trakcie przeszukania policjanci znaleźli przy nim ponad 80 sztuk tabletek ecstasy i kilka gramów marihuany i amfetaminy. Mieszkaniec powiatu sławieńskiego trafił do policyjnego aresztu, a zabezpieczone substancje trafiły do laboratorium.

Zajmujący się sprawą śledczy przypuszczali, że ilość, którą podejrzany miał przy sobie, to nie wszystko, dlatego przystąpili do dalszych czynności. W jego miejscu zamieszkania znaleźli kolejne narkotyki, tym razem były to znaczne ilości. Łącznie zabezpieczono w tej sprawie blisko 2 kg amfetaminy, ponad 1 kg marihuany oraz 86 sztuk tabletek ecstasy.

24-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków psychoaktywnych oraz udzielania ich w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sąd Rejonowy w Sławnie przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie / kp)