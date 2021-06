Korytarz życia – PAMIĘTAJ! Data publikacji 29.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Przypominamy, iż zgodnie z nowelizacją kodeksu ruchu drogowego z dnia 6 grudnia 2019 r. wprowadzono obowiązek ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu czyli tworzenia korytarza życia przez kierowców na drogach o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. Wszyscy kierujący zobowiązani są do umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdom służb ratowniczych a także pojazdów zarządców dróg lub pomocy drogowej jeśli biorą udział w akcji ratowniczej.

Jak utworzyć korytarz życia? Kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem zjeżdżają na lewo, a poruszający się pozostałymi pasami na prawo. Po przejeździe pojazdu uprzywilejowanego kierowcy mogą kontynuować jazdę po uprzednio zajmowanym pasie ruchu.

Dlaczego tak ważne jest stosowanie się do powyższych zasad? Zmiana przepisów miała na celu umożliwić jak najszybszy, swobodny przejazd pojazdom ratunkowym, a tym samym skrócić czas dojazdu służb do osób poszkodowanych. Mandat karny za nie utworzenie korytarza życia może sięgnąć do 500 zł.

Kiedy tworzymy korytarz życia? Jeśli widzisz, że na autostradzie lub drodze ekspresowej droga zaczyna się blokować, tworzy się zator. Nie czekaj aż usłyszysz syreny ratunkowe od razu ustaw odpowiednio pojazd, którym kierujesz przy krawędzi jezdni. Szybka reakcja i utworzenie wolnej przestrzeni może uratować komuś życie.

Mimo, że od wprowadzenia nowych przepisów minęło półtora roku nie każdy kierowca jest świadomy obowiązujących zasad a dodatkowo jak pokazała rzeczywistość, wielu użytkowników dróg reaguje bardzo nieodpowiedzialnie wykorzystując korytarz życia, by uniknąć stania w korku. Za tego typu postępowanie może grozić mandat karny w wysokości 500 zł i 6 pkt. karnych, natomiast w pewnych okolicznościach, gdy zachowanie kierującego spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skończyć się może nawet zatrzymaniem prawa jazdy. Takie zachowania są skrajnie niebezpieczne i niemoralne. Mogą utrudnić dojazd służbom ratunkowym, które nie udzielą na czas specjalistycznej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

W żadnym przypadku kierujący nie powinien blokować innych pojazdów, które zdecydowały się na przejazd korytarzem życia, gdyż może się okazać, że ta osoba robi to w związku z ratowaniem życia lub zdrowia innej osoby np. jedzie pilnie do szpitala z osobą, która dostała zawału czy rodzącą kobietą.

Jak w wielu innych sytuacjach najważniejszy jest zdrowy rozsądek i odpowiedzialność za siebie i innych.

Na załączonym poniżej filmie wyraźnie widać jak prawidłowo utworzony przez kierowców korytarz życia na drodze A6 ułatwia przejazd służb ratunkowych na miejsce wypadku drogowego.

Film 133-76361.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 133-76361.mp4 (format mp4 - rozmiar 34.45 MB)