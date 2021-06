Zatrzymana 20-letnia oszustka Data publikacji 29.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkutygodniowe postępowanie prowadzone przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie doprowadziło do zatrzymania 20-letniej mieszkanki Dolnego Śląska, która oszukała 81-latka na kwotę niemalże 60 tysięcy złotych. Decyzją tarnowskiego sądu trafiła na 3 miesiące do aresztu.

Pod koniec maja br., w Tarnowie miało miejsce kilka oszustw „na wnuczka” i „na policjanta”. Jednym z poszkodowanych był 81-letni mieszkaniec Tarnowa, który w wyniku oszustwa stracił 57 tysięcy złotych.

Przebieg oszustw zwykle jest taki sam. Dzwoni telefon stacjonarny, najczęściej u seniorów, którzy ufni słuchają dramatycznych, wymyślonych historyjek. Wplatane są w nią losy wnuków, wnuczek, córek czy też synów, którzy brali udział w wypadku samochodowym. Następnie padają kwoty potrzebne do wpłacenia, by „zatrzymany” mógł odpowiadać przed sądem z tzw. wolnej stopy. Tak było też w przypadku tarnowskiego seniora, który przekazał osobiście 57 tysięcy złotych młodej dziewczynie. Gdy zorientował się, że padł ofiarą oszustwa, zgłosił ten fakt tarnowskim policjantom.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu KMP w Tarnowie po analizie zgromadzonych materiałów, wytypowali osobę odpowiedzialną za oszustwo. 20-letnia kobieta została zatrzymana w zeszłym tygodniu w Częstochowie. Jest to mieszkanka Dolnego Śląska, która przywieziona do tarnowskiej komendy przyznała się do wprowadzenia w błąd 81-latka. Policjanci doprowadzili ją do tarnowskiej prokuratury, gdzie usłyszała zarzut oszustwa (art. 286 kk.), które zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratury, młoda kobieta trafiła przed oblicze tarnowskiego sądu, który przychylił się do wniosku o tymczasowy areszt i zastosował tę formę środka zapobiegawczego. Kobieta trafiła do aresztu śledczego na 3 miesiące.

W Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie nadal prowadzone są czynności ukierunkowane na zebranie materiału dowodowego, który być może pozwoli na przedstawienie zatrzymanej kobiecie kolejnych zarzutów lub spersonalizuje innych podejrzanych w sprawach o tego typu oszustwa. Niestety nie odzyskano pieniędzy, które senior przekazał oszustce.

(KWP w Krakowie / kp)