Policjanci zapobiegli oszustwu. Mieszkańcy dziękują za uratowanie ich oszczędności

Młodszy inspektor Maciej Sipek, pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze, otrzymał bardzo miły list od mieszkańców miasta, którzy dziękują policjantom kryminalnym za szybkie i profesjonalne działanie. Dzięki ich pracy mieszkańcy uniknęli straty dużej kwoty pieniędzy i nie przekazali ich oszustom. Takie podziękowania są dla policjantów najlepszą motywacją do pracy.

Jak wielokrotnie pisaliśmy, policjanci wykonując swoje codzienne zadania nie oczekują specjalnych podziękowań. Jest nam jednak bardzo miło jeśli ktoś doceni i zauważy naszą pracę, a dodatkowo poświęci kilka minut na napisanie podziękowań – takich jak te sympatyczne słowa, które trafiły do zielonogórskiej komendy. Bardzo za to dziękujemy!



Zakres działań jakie codziennie podejmują policjanci jest bardzo szeroki. Zapobieganie przestępstwom i ściganie ich sprawców to jedno z głównych zadań, ale również dbanie o porządek publiczny czy niesienie pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Do takiej doszło w ubiegłym tygodniu w Zielonej Górze, kiedy do mieszkanki naszego miasta zadzwonili oszuści informując, że jej pieniądze w banku są zagrożone i koniecznie musi je wypłacić i przekazać na „przechowanie policjantom”. Zielonogórzanka uwierzyła oszustom i była już w drodze do banku po wypłatę oszczędności. Na szczęście poinformowała o tym syna, a ten roztropnie ruszył do banku za swoją mamą i zawiadomił zielonogórską Policję. Kryminalni pojawili się na miejscu bardzo szybko i przekonali pokrzywdzoną, że padła ofiarą perfidnego oszustwa. Pieniądze nie zostały wypłacone i pozostały bezpiecznie w banku. Policjanci poprosili zielonogórzankę o wszystkie informacje dotyczące podejrzanej rozmowy z przestępcami i wyjaśnili jej także mechanizm tego oszustwa.

Przy tej okazji przypominamy - Policjanci nigdy nie informują o tajnych działaniach i nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy.

(KWP w Gorzowie / mw)