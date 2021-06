Film ku przestrodze dla rowerzystów Data publikacji 29.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet na drodze dla rowerów może dojść do groźnego wypadku drogowego. Taka sytuacja miała miejsca w Lubinie, gdzie kierujący rowerem – poruszając się po niewłaściwej stronie - zmusił inną użytkowniczkę jednośladu do gwałtownego hamowania. W wyniku zdarzenia kobieta doznała złamania obu rąk. Ku przestrodze prezentujemy film, jak może skończyć się zwykła przejażdżka rowerem, kiedy poruszamy się niewłaściwą stroną drogi.

Wydawać by się mogło, że droga dla rowerów jest miejscem bezpiecznym, gdzie rowerzystom nie powinno stać się nic przykrego. Bardzo często jednak poruszając się jednośladami po tego typu szlakach w sposób niewłaściwy, możemy doprowadzić do groźnych w skutkach zdarzeń drogowych.

Taka sytuacja spotkała 56 – letnią lubiniankę, która przy jednej z ulic miasta kierowała swoim jednośladem w sposób prawidłowy po drodze dla rowerów. Kobieta jechała w stronę Parku Wrocławskiego zjeżdżając z delikatnego zniesienia. Zauważyła z naprzeciwka dwóch rowerzystów jadących obok siebie. Widząc zagrożenie, trzykrotnie użyła dzwonka chcąc zwrócić ich uwagę, by zjechali na prawidłową stronę. Tak się jednak nie stało i pokrzywdzona, w celu uniknięcia zderzenia z innym rowerzystą, zmuszona była do gwałtownego hamowania. Skutkowało to zablokowaniem przedniego koło, utratą równowagi na rowerze i przewróceniem się. Cyklistka złamała obie ręce i pokaleczyła sobie twarz.

Uczestnik tego zajścia, po udzieleniu wstępnej pomocy medycznej pokrzywdzonej, oddalił się ze ścieżki rowerowej, natomiast kobieta została przewieziona przez pogotowie do szpitala.

Teraz śledczy ustalają okoliczności tego wypadku. Ku przestrodze – dla innych użytkowników drogi, zamieszczamy film.

Apelujemy do rowerzystów, aby poruszając się swoimi jednośladami zawsze obserwowali drogę i otoczenie. Pamiętajmy, że na drodze dla rowerów również obowiązują nas przepisy drogowe oraz obowiązek poruszania się po jej prawej stronie. Nieodpowiedzialnym jest również fakt korzystania ze słuchawek przez rowerzystów, którzy w ten sposób mogą nie słyszą co dzieje się wokół nich. Cyklisto kieruj rowerem w sposób odpowiedzialny.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Lubinie

