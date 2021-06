WODA NIE WYBACZA Data publikacji 29.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Pod szczególnym nadzorem policjantów w miniony weekend znalazły się akweny i tereny przywodne. Ponad 400 policjantów dbało o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Policjanci służb patrolowych, dzielnicowi i funkcjonariusze innych służb skontrolowali blisko 700 razy kąpieliska.

Ponad 400 funkcjonariuszy na łodziach, w samochodach na rowerach i quadach kontrolowało w miniony weekend kąpieliska. Pod czujnym okiem policjantów służb patrolowych i dzielnicowych pełniących służbę z funkcjonariuszami innych służb były kąpieliska niestrzeżone, które kontrolowane były ponad 500 razy.

Policjanci, każdego dnia w trakcie trwania sezonu patrolują akweny i sprawdzają, co się dzieje na brzegach. Nikt z wypoczywających nie może zapomnieć nawet na chwilę o bezpieczeństwie swoim i swoich najbliższych. Chwila nieuwagi i może dojść do tragedii. Najprawdopodobniej brawura doprowadziła do wywrotki pary z okolic Białegostoku. W niedzielne popołudnie, patrolujący wody jeziora Necko, augustowscy wodniacy zauważyli dwie osoby kurczowo trzymające się wywróconego skutera. Młody mężczyzna i kobieta wołali o pomoc. Mundurowi natychmiast rozpoczęli akcje ratunkową. Jak ustalili, para dziewiętnastolatków pływająca na skuterze wodnym, na skutek uderzenia fali i braku doświadczenia sternika, przewróciła się i wpadła do wody. Na szczęście obydwoje mieli założone kamizelki ratunkowe, jednak nie byli w stanie odwrócić skutera i na niego wsiąść. Dzięki szybkiej interwencji wodnego patrolu, nikomu nic się nie stało. Para została bezpiecznie przetransportowana na policyjnej łodzi na ląd, a skuter wodny odholowany na brzeg. Jak ustalili policjanci sterujący skuterem 19-letni mężczyzna nie posiadał stosownych uprawnień, za co został ukarany mandatem karnym. Od początku roku życie w podlaskich akwenach straciło 9 osób, z czego 2 w miniony weekend.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wodą