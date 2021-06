Potrącił pieszego i uciekł Data publikacji 29.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z żarskiej komendy ustalili i zatrzymali 26-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o potrącenie pieszego, ucieczkę z miejsca wypadku i nieudzielenie pomocy poszkodowanemu. Pieszy z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Decyzją sądu 26-latek został aresztowany na trzy miesiące. Może mu grozić do 3 lat pozbawienia wolności.

Do wypadku doszło w piątek (25.06.2021) przed godziną 21.00 w Żarach na ulicy Hallera, na drodze gruntowej. Z ustaleń policjantów wynikało, że nieznany kierujący pojazdem typu buggy potrącił mężczyznę, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Pieszy z obrażeniami zagrażającymi jego życiu trafił do szpitala. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania w kierunku ustalenia i zatrzymania sprawcy tego zdarzenia. W toku prowadzonych czynności ustalili, że podejrzanym w tej sprawie może być 26-letni mieszkaniec Żar. Kolejne pozyskane informacje wskazywały, że może on próbować ukryć pojazd, który uczestniczył w zdarzeniu. W wyniku intensywnej pracy dochodzeniowo-śledczej oraz operacyjnej i zaangażowaniu policjantów z wszystkich pionów, kolejnego dnia (26 czerwca) mężczyzna został zatrzymany. Funkcjonariusze ustalili również miejsce ukrycia pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu. Samochód typu buggy wywieziony został na teren województwa dolnośląskiego. Został on natychmiast zabezpieczony na policyjnym parkingu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić zatrzymanemu zarzuty spowodowania wypadku, ucieczki z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy poszkodowanemu. Może za to grozić mu do 3 lat pozbawienia wolności. W poniedziałek (28 czerwca) sąd przychylił się do wniosku żarskiej prokuratury i Policji i zastosował wobec 26-latka trzymiesięczny areszt.

Apelujemy do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności. Jazda quadami, motocyklami typu cross, czy samochodami typu buggy to świetna zabawa, niestety jednak często okazuje się niebezpieczna. Dlatego kierujący muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych. Podczas jazdy nie mogą zapominać o zagrożeniach, jakie mogą spotkać na swojej drodze.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)