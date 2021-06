Wsiadł za kierownicę po alkoholu i spowodował poważny wypadek. Piłeś? Nie jedź! Data publikacji 29.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kamiennogórscy policjanci zatrzymali dzisiejszej nocy (29 czerwca br.) kierowcę bmw, który znajdując się pod wpływem alkoholu, spowodował poważny wypadek drogowy. W wyniku tego zdarzenia 61-letni pasażer w stanie ciężkim, z licznymi obrażeniami głowy i twarzy, trafił do Szpitala Specjalistycznego w Wałbrzychu. Skrajnie nieodpowiedzialny kierowca będzie musiał się teraz liczyć z bardzo poważnymi konsekwencjami swojego zachowania. Policjanci apelują o zachowanie trzeźwości na drodze. Kiedy spożywasz alkohol, nigdy nie wsiadaj za kierownicę! Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia!

Dzisiejszej nocy (29 czerwca br.) oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na drodze krajowej nr 5, na terenie gminy Kamienna Góra. Ze zgłoszenia wynikało, że pojazd marki BMW na łuku drogi uderzył w bariery ochronne. Przybyłe na miejsce służby ratunkowe musiały użyć specjalistycznego sprzętu, aby wydobywać z wnętrza auta dwóch zakleszczonych w nim mężczyzn. Jak ustalili policjanci, 29-letni kierujący osobówki w momencie zdarzenia znajdował się w stanie nietrzeźwości (ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie). Mężczyzna usiłował jeszcze oszukać funkcjonariuszy, mówiąc do nich w języku belgijskim. Twierdził, że nie zna języka polskiego.

Niestety w wyniku tego wypadku pasażer podróżujący bmw doznał poważnych obrażeń ciała i został przetransportowany do Szpitala Specjalistycznego we Wałbrzychu. Tam 61-latek trafił na oddział intensywnej terapii w stanie ciężkim. Natomiast kierowca został zatrzymany do wytrzeźwienia i przeprowadzenia z nim dalszych czynności. Teraz 29-latek będzie musiał się liczyć z poważnymi konsekwencjami swojego skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania.

KIEROWCO! Pamiętaj, że prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2! W sytuacji, gdy nietrzeźwy kierowca spowoduje wypadek, którego skutkiem jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sąd może wymierzyć mu karę nawet 12 lat więzienia. Ponadto sąd orzeka wobec osoby decydującej się wsiąść za kierownicę po alkoholu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet na okres 15 lat. Co więcej, osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwości musi się liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie nakłada na takiego kierowcę świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych.

Policjanci ponownie apelują o zachowanie trzeźwości na drodze. Kiedy spożywasz alkohol, nigdy nie wsiadaj za kierownicę! Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty życia bądź zdrowia!