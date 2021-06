St. sierż. Sabina Oleksy najsilniejszą policjantką w Polsce Data publikacji 30.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend we Wrocławiu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski w Martwym Ciągu RAW Federacji WPC Polska. Wśród reprezentantów była st. sierż. Sabina Oleksy z Komisariatu II Policji w Opolu. Nasza koleżanka podniosła tam sztangę ważącą 110 kilogramów. Okazała się bezkonkurencyjna. Do Opola wróciła z tytułem Mistrzyni Polski Służb Mundurowych i Wicemistrzyni w kategorii kobiet powyżej 60 kilogramów.

W minioną sobotę, 26.06.br., we Wrocławiu na mistrzostwach Polski WPC Służb Mundurowych w Martwym Ciągu RAW, nasz region w kategorii kobiet reprezentowała Sabina Oleksy. Zawodniczka na co dzień pełni służbę w wydziale prewencji Komisariatu II Policji w Opolu. Jak sama przyznaje - służba i sport idą w parze, dając jej przy tym dużo satysfakcji. Miłością do nietypowej jak dla kobiety dyscypliną sportu zaraził ją mąż. Policjantka trenuje pod jego czujnym okiem i wcale nie ma z tego powodu łatwiej. Jak skromnie przyznała - ciężary podnosi dopiero od siedmiu miesięcy.

Podczas sportowych zmagań Sabina okazała się najsilniejszą sztangistką z grona sześciu zawodniczek. W czasie zawodów z wynikiem 110 kg opolanka zajęła 1 miejsce na podium z tytułem Mistrzyni Polski Służb Mundurowych. Druga kategoria także przyniosła jej puchar i medal. Tutaj okrzyknięto ją Wicemistrzynią wśród kobiet w przedziale wagowym powyżej 60 kilogramów. Sabina podjęła próbę dźwignięcia 115 kg, lecz próby tej niestety sędziowie nie zaliczyli. Ale to dopiero początek sportowych zmagań naszej koleżanki.

Gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

(KWP w Opolu / mw)