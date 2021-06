Działania "Bezpiecznie na wakacje – DK 11" Data publikacji 30.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Trwa kolejna odsłona działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – tym razem związanych z wakacyjnymi wyjazdami. ,,Bezpiecznie na wakacje – DK 11’’ odbywa się na terenie 4 województw. W akcje zaangażowane są patrole z zespołów ,,SPEED’’ z terenu województwa opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w nieoznakowanych i oznakowanych radiowozach wyposażonych w wideorejestratory i laserowe mierniki prędkości. Dodatkowo do policyjnych działań wykorzystany jest policyjny dron, który skupi się na rejestrowaniu wykroczeń drogowych.

,Jedenastka’’ to bardzo istotna trasa na mapie dróg krajowych w Polsce. Zaczyna się w Bytomiu prowadząc aż na północną część Polski i kończy dopiero w województwie zachodniopomorskim w Kołobrzegu (łączna długość 600 km).

Co bardzo istotne w obecnym okresie jest obciążona dużym natężeniem ruchu, kiedy to mieszkańcy południowej Polski udają się na wakacje nad Morze Bałtyckie, a z kolei mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego w góry. Duże natężenie ruchu ma z kolei negatywne odzwierciedlenie w statystykach związanych z liczbą wypadków drogowych. Tylko od 2019 roku na DK 11 doszło do blisko pół tysiąca wypadków w których 450 osób zostało poważnie rannych, a 65 poniosło śmierć.

Celem akcji ,,Bezpiecznie na wakacje – DK 11” jest zapobieganie oraz ujawnianie agresywnych i niebezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego, związanych z kontrolą przestrzegania przez kierujących stosowania się do obowiązujących limitów prędkości, nieprawidłowym wyprzedaniem, nieprawidłową zmiana pasa ruchu oraz obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa i prawidłowym przewożeniu dzieci.

Dodatkowo w trakcie prowadzonej akcji kontrolnej zaplanowano również działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wyjazdów na zbliżające się wakacje. W celu kształtowania prawidłowych zachowań i nawyków podczas podróżowania pojazdem, wykorzystane zostaną symulatory zderzenia i dachowania ukazujące symulację wypadku drogowego i konsekwencję niestosowania pasów bezpieczeństwa. Kierowcom biorącym udział w działaniach profilaktycznych wręczane będą apteczki pierwszej pomocy i materiały profilaktyczne.

Ponadto w ramach ograniczenia liczby nietrzeźwych kierowców wręczane będą podręczne jednorazowe alkotesty, które wykorzystywane będą do samodzielnej kontroli trzeźwości wśród kierowców, zanim zasiądą za kierownicę. Miejsce prowadzenia działań profilaktycznych planowane jest na terenie wydzielonej części parkingu przy Ośrodku Turystyczno – Wypoczynkowym w Bąkowie przy drodze krajowej nr 11 (pow. Kluczbork).

Dodatkowo do działań włączył się Wojewódzki Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddz. w Opolu oraz Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu.

Opis filmu: audiodeskrypcja w załączniku Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 19.12 MB)