Policyjny duet po służbie ujął nietrzeźwego kierowcę

We wtorkowy wieczór doszło do kolizji drogowej w miejscowości Parzniewice. Jak się okazało, sprawca kolizji był pod wpływem alkoholu oraz posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został zatrzymany i wkrótce usłyszy zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.