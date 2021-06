Policyjna interwencja wobec… łabędziej rodziny Data publikacji 30.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wychodząc na służbę nigdy nie można być pewnym tego, co się na niej zdarzy. Kętrzyńscy policjanci na przykład, w jej trakcie pospieszyli na ratunek… łabędziom, które w upalny poranek rozpaczliwie szukały dostępu do wody, przemieszczając się po jezdni. Niecodzienny widok zaniepokoił kierowcę, który o całej sytuacji powiadomił policjantów. Ptasia rodzina szczęśliwie w asyście policjantów trafiła do zbiornika wodnego.

W środę wcześnie rano (30.06.2021) kętrzyńscy policjanci pojechali na nietypową interwencję. Z informacji przekazanej im przez zgłaszającego wynikało, że ul. Budowlaną w Kętrzynie idzie łabędzia rodzina, stwarzając zagrożenie dla siebie i pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Zadysponowani przez dyżurnego policjanci dotarli na miejsce, gdzie zastali wycieńczoną rodzinę ptaków, która próbowała skryć się w cieniu na jednej z posesji przy ul. Budowlanej. Policjanci na co dzień ratują życie i zdrowie ludzkie, ale nie przechodzą też obojętnie wobec zwierząt potrzebujących pomocy. Tak też było i w tym przypadku. Funkcjonariusze pomogli ptasiej rodzinie dotrzeć na łono natury, a następnie do zbiornika wodnego. Co nie było wcale takie łatwe.

W tym celu najpierw kupili pokarm dla ptaków, który jednak nie okazał się atrakcyjną zachętą dla łabędzi. Żeby przekonać ptaki do siebie i szybko odeskortować je w bezpieczne miejsce, policjanci poświęcili więc swoje kanapki, które okazały się ciekawszym kąskiem dla łabędzi. Po rozdrobnieniu kanapek poczęstowali nimi ptaki i zyskali w ten sposób ich zaufanie, a potem wyznaczyli trasę przemarszu.

Cała historia dwóch dorosłych i pięciu małych łabędzi miała szczęśliwy finał. Wszystko dzięki postawie zgłaszającego i pomysłowemu podejściu funkcjonariuszy.

Łabędzie i policjanci na drodze

Łabędzie w wodzie

Na poniższym filmie zaprezentowane zostały zdjęcia z interwencji, na których widać łabędzie i policjantów na drodze oraz nagranie fragmentu przejścia łabędzi przez łąkę w kierunku zbiornika wodnego oraz ujęcie zawierające ptaki w wodzie.

(ep/tm)