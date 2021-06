Pirat drogowy zatrzymany po pościgu – nagranie z akcji Data publikacji 30.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali młodego mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Okazało się, że uciekał, bo nie miał uprawnień do kierowania, jechał przez miasto z prędkością 106 kilometrów na godzinę, a uciekając przed policjantami popełnił także inne wykroczenia. Stracił prawo jazdy, a za swoje postępowanie odpowie przed sądem.

W minioną środę (23 czerwca) około godziny 16, na ulicy Warszawskiej w Sulechowie, policjanci zielonogórskiej drogówki prowadzili pomiar prędkości kierujących. Ulica Warszawska została wybrana nieprzypadkowo do takich działań, ponieważ to właśnie tę ulicę mieszkańcy wskazali na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jako miejsce, w którym dochodzi do naruszeń przepisów ruchu drogowego – znacznego przekraczania prędkości przez kierujących.

W pewnym momencie policjanci zauważyli zbliżający się bardzo szybko samochód marki skoda. Pomiar prędkości wykazał, że kierujący poruszał się w obszarze zabudowanym z prędkością 106 kilometrów na godzinę. Zgodnie z przepisami, policjanci za takie wykroczenie mają obowiązek zatrzymać kierującemu prawo jazdy na 3 miesiące. Mundurowi dali kierującemu sygnał do zatrzymania, ten jednak widząc policjantów, zaczął uciekać w kierunku miasta. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i ruszyli w pościg za uciekającym. Próbowali zatrzymać mężczyznę, ale ten nie reagował na sygnały i dalej uciekał stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego oraz popełniał kolejne wykroczenia miedzy innymi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu, wyprzedzał na przejściu dla pieszych i na skrzyżowaniu, a także lekceważył znak poziomy „podwójna linia ciągła”. Swoim zachowaniem powodował realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci w pewnym momencie zajechali kierującemu drogę uniemożliwiając dalszą jazdę, i zatrzymali go. Okazało się, że za kierownicą pożyczonego samochodu siedział 22-letni mieszkaniec Sulechowa, który w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania.

Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, jazdę bez uprawnień oraz popełnienie wielu wykroczeń. Według kodeksu karnego przestępstwo jakiego dopuścił się mężczyzna, zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Osobne postępowanie zostanie wszczęte w związku z wykroczeniami, które popełnił uciekając przed policjantami.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

