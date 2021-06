Uciekł z miejsca wypadku i nie udzielił pomocy poszkodowanemu Data publikacji 30.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który jadąc motorowerem doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym w Nowogrodzie Bobrzańskim, a następnie uciekł, pozostawiając ciężko rannego pasażera. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze po zapoznaniu się z materiałem dowodowym w sprawie, aresztował sprawcę wypadku na 3 miesiące.

W piątkowe popołudnie (25.06.2021) dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał powiadomienie o wypadku drogowym, do którego miało dojść na jednej z ulic w Nowogrodzie Bobrzańskim. Jak się okazało, kierujący motorowerem, 39-letni mieszkaniec tego miasta jadąc wraz z pasażerem, doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym. Kierujący uciekł z miejsca zdarzenia nie udzielając pomocy rannemu pasażerowi, który później w ciężkim stanie trafił do szpitala. Zaraz po tym zdarzeniu, zarówno policjanci służby patrolowej, jak i kryminalnej rozpoczęli poszukiwania kierującego motorowerem. Po upływie kilkunastu godzin policjanci namierzyli go i zatrzymali. Jak opowiedział policjantom kierujący, uciekł z miejsca zdarzenia, bo wcześniej pił alkohol. Konsekwencje jego postępowania mogą być natomiast bardzo poważne. Będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku drogowego, ucieczkę z miejsca zdarzenia i nieudzielenie pomocy rannemu, za co według kodeksu karnego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Na ostateczny wymiar kary wpływ bezie miało zachowanie mężczyzny - ucieczka z miejsca zdarzenia oraz obrażenia, które odniósł poszkodowany, co określi opinia biegłego.

Prokurator prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze po zapoznaniu się z materiałem dowodowym w sprawie, wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego 39-latka. Decyzją Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, podejrzany o spowodowanie wypadku drogowego mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)