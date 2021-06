Policjant na urlopie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 30.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Łomżyński policjant będąc na urlopie uniemożliwił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy. Okazało się, że 49-letni kierowca skody miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Łomżyński funkcjonariusz, na co dzień przewodnik psa służbowego, udowodnił, że policjantem nie jest się tylko na służbie.

Przebywający na urlopie łomżyński funkcjonariusz uniemożliwił dalszą jazdę nietrzeźwemu kierowcy w Myszyńcu. Uwagę policjanta przykuł jadący przed nim samochód, którego kierowca nie był w stanie utrzymać prostego toru jazdy. O tym co zobaczył, około 16:00 na jednej z ulic Myszyńca funkcjonariusz podzielił się z operatorem numeru alarmowego, podając takie szczegóły jak numer rejestracyjny skody, którą zauważył. Policjant wykorzystał chwilę gdy kierowca zatrzymał swój samochód, podbiegł do niego i uniemożliwił mu dalszą jazdę. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zbadali alkomatem 49-latka. Wynik nie pozostawiał złudzeń. Okazało się, że kierowca ma blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci ustalili też, że ze względu na swój stan zdrowia mężczyzna ma zakaz kierowania pojazdami. Teraz będzie odpowiadał przed sądem. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / mw)