Wrocławski policjant ukończył kolejny trudny bieg górski tzw. sudecką setkę Data publikacji 30.06.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Niejednokrotnie pisaliśmy o sukcesach sportowych naszego kolegi sierż. szt. Michała Banasia. W miniony weekend policjant z wrocławskiej drogówki wziął udział w kolejnym, tym razem nocnym biegu górskim, pokonując 100 kilometrów. Michał przebiegł ten dystans w czasie 11 godzin 47 minut i 22 sekund zajmując 2 miejsce w kategorii służb mundurowych oraz 18 w kategorii open. Kolejny cel na drodze policjanta to udział w Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich na dystansie 240 kilometrów. Michał cały czas pokazuje, że bieganie jest jego wielką pasją.

Wrocławski policjant od lat z powodzeniem łączy pasję do biegania z obowiązkami służbowymi i życiem rodzinnym. W domu zgromadził już całkiem pokaźną kolekcję medali i pucharów. Wiernymi kibicami Michała są żona z synem i córką, którzy wielokrotnie dopingują go na trasach biegowych. To właśnie dzięki akceptacji i wsparciu rodziny, realizacja jego pasji jest możliwa. Przygotowywanie się do to tak trudnych biegów, w jakich bierze udział wrocławski policjant, wymaga znacznych nakładów czasu.

Nasz kolega w ostatni weekend wziął udział w nocnym górskim biegu, wybierając najdłuższy z dystansów – 100 kilometrów. Boguszowska Sudecka Setka to 100 kilometrów biegu po górach Wałbrzyskich i Kamiennych. Uczestnicy przebiegali przez 5 szczytów: Mniszek, Trójgarb, Chełmiec, Dzikowiec, Lesista Wielka. Bieg rozpoczął się o godzinie 22.00, uczestnicy korzystali z latarek czołowych, a na trasie wystąpiła mgła ograniczająca widoczność do 3 metrów.

Michał mimo kilku kryzysów na trasie przekroczył linię mety tego trudnego biegu, zajmując drugie miejsce w kategorii służb mundurowych i 18 w kategorii open.

Wrocławski policjant utrzymuje nieprzerwanie doskonałą formę, cyklicznie biorąc udział w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych. Sudecka Setka była ostatnim sprawdzianem przed startem życia policjanta. Najbliższy cel do osiągnięcia to udział w lipcowym Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich i zmierzenie się z dystansem wynoszącym 240 kilometrów.

Gratulujemy sierżantowi sztabowemu Michałowi Banasiowi, życzymy sukcesów i zdobywania kolejnych medali, także reprezentując Komendę Miejską Policji we Wrocławiu.

asp. szt. . Monika Kaleta

Źródło: KMP we Wrocławiu