Potężne uderzenie w nielegalny rynek broni – 63 osoby podejrzane i zlikwidowane „arsenały” Data publikacji 01.07.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Efektem śledztwa prowadzonego przez CBŚP pod nadzorem Prokuratury Krajowej, jest zatrzymanie 63 osób i przejęcie 110 egzemplarzy broni palnej, ok. 25 tys. szt. amunicji, a także materiałów wybuchowych. Jeden z zatrzymanych w 2019 r. jest podejrzany o planowanie wysadzenia budynków sądu i prokuratury w Opocznie. Według śledczych nielegalny towar był przemycany do Polski z Europy Zachodniej oraz Czech. 15 osób tymczasowo aresztowano.

Policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi prowadzą śledztwo dotyczące grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu broń palną i amunicję. Według śledczych nielegalny towar był przemycany do Polski z Europy Zachodniej oraz Czech. Dodatkowo broń i różnego rodzaju amunicja była pozyskiwana przez osoby trudniące się wyszukiwaniem broni i amunicji z okresu II wojny światowej oraz materiałów wybuchowych pochodzących z niewybuchów. Uzyskana w ten sposób broń i materiały wybuchowe trafiały na polski rynek do tzw. kolekcjonerów, członków zorganizowanych grup przestępczych, czy na przykład do kłusowników.

Policjanci CBŚP wpadli na trop grupy w 2017 roku i od tego momentu dokładnie ustalali sposób jej działania oraz jej członków, a także osoby mogące posiadać nielegalną broń palną oraz materiały wybuchowe.

W trakcie największej akcji w listopadzie 2019 roku, zaangażowanych w realizację było niemal 300 policjantów, a działania objęły prawie cały kraj. Do chwili obecnej w sprawie zatrzymano 63 osoby, którym przedstawiono ponad 120 zarzutów, głównie dotyczących wyrabiania, handlu i posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Za te czyny grozi kara 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo czterech podejrzanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, natomiast jedna zarzut kierowania tą grupą.

Jednym z zatrzymanych i następnie tymczasowo aresztowanych w sierpniu 2019 roku był 42-letni mieszkaniec województwa łódzkiego, który jak wynika z zebranego materiału dowodowego, przy użyciu posiadanych materiałów wybuchowych, znajdujących się w pociskach artyleryjskich, planował wysadzenie Sądu Rejonowego w Opocznie oraz Prokuratury Rejonowej w Opocznie. Wszystko wskazuje na to, że motywem jego działania było niezadowolenie z rozstrzygnięć w sprawie, w którą był zaangażowany. Ten mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące przygotowania sprowadzenia zdarzenia, które mogłoby zagrażać życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, w postaci pożaru i eksplozji, jak również posiadania materiałów wybuchowych.

W maju tego roku podczas realizacji na terenie województwa śląskiego ujawniono prawdziwy arsenał materiałów niebezpiecznych w postaci różnego rodzaju niewybuchów z okresu II Wojny Światowej, z którego można było pozyskać duże ilości trotylu. Przedmioty niebezpieczne znajdowały się na terenie prywatnego budynku i konieczna była ewakuacja mieszkańców okolicznych domów do czasu neutralizacji zagrożenia. Podobne sytuacje miały miejsce wcześniej w listopadzie 2019 roku w województwie mazowieckim i we wrześniu 2020 roku na terenie Małopolski, gdzie w wyniku odkrycia domowych arsenałów ewakuowano mieszkańców pobliskich domów.

Od początku śledztwa w realizacjach wzięli udział funkcjonariusze z niemal wszystkich zarządów terenowych CBŚP oraz policjanci Wydziału do zwalczania Aktów Terroru CBŚP, a także kontrterroryści z SPKP w Kielcach, policjanci z Komend Wojewódzkich Policji w Łodzi i Kielcach oraz innych jednostek Policji. Czynności w toku tej sprawy wykonywali również policjanci Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji, którzy zatrzymali 2 podejrzanych. Jeden z nich został następnie tymczasowo aresztowany przez sąd.

Funkcjonariusze łącznie w ramach tego postępowania przeprowadzili blisko 250 przeszukań, w wyniku których zabezpieczyli 110 sztuk broni palnej, w postaci karabinów, pistoletów oraz rewolwerów różnego rodzaju i kalibru, około 25 tysięcy sztuk amunicji, kilkadziesiąt pocisków artyleryjskich, moździerzowych oraz granatów z okresu II wojny światowej zawierających materiały wybuchowe. Przejęto także blisko 4 kg gotowych materiałów pirotechnicznych w postaci trotylu i heksogenu, zapalniki, a nawet dwa ręczne, przeciwpancerne pociski rakietowe. Zabezpieczono także części broni i amunicji oraz narkotyki.

Dotychczas w całym postępowaniu zastosowano 15 tymczasowych aresztów.

Zespół Prasowy CBŚP

